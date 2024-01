L’appel solennelle de Elhadj Malick Gueye latmingué Président du mouvement souxally Sine Saloum and ak IDY à l’endroit du peuple sénégalais

Après une absence sur la seine politique le Président du mouvement and souxally Sine Saloum and ak IDY est de retour sur le terrain ainsi il salut tout le peuple sénégalais et sans exception. Le lion du Saloum en occurrence Elhadj Malick Gueye latmingué Président du mouvement souxally Sine Saloum and ak IDY invite tous les candidats recalés du parrainage,les candidats désistés,les porteurs de voix,les grands électeurs,la jeunesse bref le peuple sénégalais à se réunir autour du Président Idrissa Seck pour un triomphe et dès le premier tour lors des élections présidentielles de février 2024.Nous devons tous mettre l’intérêt de notre cher pays le Sénégal devant et pour le faire le premier critère reste le choix du candidat de Réwmi en occurrence le Président Idrissa Seck. Ce Grand homme d’État doublé d’un patriotisme inoxydable,des connaissances larges et dans tous les domaines en plus d’être un homme de paix qui écoute toutes les couches de la société est et reste le candidat qui offre le meilleur profil pour diriger notre pays en février 2024. C’est pourquoi nous invitons encore une fois le peuple sénégalais de ne jamais rater ce grand rendez-vous du 25 février 2024 qui sera le jour où notre cher Président Idrissa Seck sera portée à la tête du Sénégal. Le mouvement souxally Sine Saloum and ak IDY avec à sa tête Elhadj Malick Gueye latmingué ne ménagera aucun effort pour élire le Président Idrissa Seck à la tête du notre pays et dès le premier tour en février 2024 car élire Président Idrissa Seck c’est éliminer drastiquement les souffrance du peuple sénégalais.