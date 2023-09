Lancement Effectif des Activités de la SONAGED SA: 17000 emplois prévus en cinq ans

Après avoir défendu le projet de loi à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a présidé ce jeudi la cérémonie de lancement effectif des activités de la SONAGED SA, la société nationale de gestion des déchets. Selon Abdoulaye Seydou Sow, cette nouvelle société va permettre la création de 17000 emplois en cinq ans.

Doté d’une enveloppe de 200 milliards de francs CFA, la Société Nationale de Gestion des Déchets qui remplace l’UCG se dote comme principale ambition de faire du Sénégal, la ville la plus propre sous l’impulsion et le dynamisme du chef de l’État, Macky Sall. Sa vision, ‘’Sénégal zéro déchet’’ se déploie autour de la stratégie nationale de gestion des déchets, accès autour de trois (3) métiers en partenariat avec le secteur privé et les collectivités territoriales : la gestion de la collecte et du transport des déchets, la gestion d’infrastructures au niveau décentralisé à travers des sociétés d’exploitation et la création de filières de valorisation industrielle des déchets (plastique, organique pour du compost, combustibles de substitution etc..)’’, a soutenu, le Ministre Abdoulaye Seydou Sow.

La SONAGED comme l’UCG a décidé fortement à contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes. Selon le ministre, Abdoulaye Sow plus 17 000 emplois seront générés par la SONAGED en cinq ans. ‘’Cela sur la base du modèle économique qui a été réalisé, en termes de retombées socio-économiques, les activités de la SONAGED entraîneront la création de plus 17 000 emplois au bout de cinq ans’’, a-t-il ajouté.

Avec un capital détenu à 100% par l’État, la SONAGED doit permettre le traitement de 2,5 millions de tonnes de déchets par an à travers les 557 collectivités territoriales du pays. Le projet de loi 06/2022 portant création de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), en remplacement de l’UCG a été voté à l’unanimité par les députés, le 5 Mai 2020. Avec 13. 800 emplois créés par l’UCG, la SONAGED qui s’appuie sur la gestion vertueuse des déchets, va faire mieux’’, a soutenu le Directeur Général, Mass Thiam. C’est dans cette option qu’il a annoncé une régularisation de la situation de tous les ex agents de l’UCG.