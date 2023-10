L’Ambassadeur Baba Ndiaye en RDC pour le lancement du Programme Coaching Territorial…

M. Baba Ndiaye, Ambassadeur du Coaching Territorial pour l’Afrique et Président honoraire du Conseil départemental de Kaolack vient de prendre part au lancement du programme Coaching Territorial au niveau de la République Démocratique du Congo (RDC). Le thème central de cette rencontre est : »Le Coaching Territorial pour stimuler la bonne gouvernance territoriale dans les provinces de Kinshasa et Kongo central. La cérémonie s’est déroulée sous le haut patronage du Président Tshékedi et du Délégué de Wallonie Bruxelles internationale. Le ministre d’Etat en charge de la décentralisation et des réformes institutionelles, les ministres provinciaux , du Directeur de la Coopération technique internationale ont été également présents.

L’ouverture officielle de cette cérémonie a eu lieu au siège de Wallonie Bruxelles internationale. De hautes autorités étatiques, des Maires et responsables de la société civile congolaise ont pris part à cette conclave. Disons que ce projet ambitieux est porté par l’organisme belge Écho Communication représenté par Gilles Cressan. Ce dernier a assuré l’ouverture de la formation en Coaching Territorial des Maires appelé aussi Bourgmes et les acteurs de la société civile congolaise. Elle a été ouverte conduite par notre compatriote M. Abdoulaye Diarra,Coach certifié Alga.