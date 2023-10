L’affaire des passeports diplomatiques rebondit

Appelée hier jeudi devant le tribunal Correctionnel de Dakar, l’affaire des faux passeports diplomatiques mettant en cause les rappeurs, Landing Missane Seck dit Kilifeu et Simon Niaga Kouka dit Simon ainsi que Thierno Amadou Diallo alias Thier a été renvoyé au 7 décembre 2023 pour plaidoirie.

Pour rappel, ce trio est poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, complicité de corruption, tentative de faux dans un document administratif, complicité de tentative de faux d’usage de faux et de tentative de trafic de migrants, rapporte le journal Les Échos.

Cette affaire a éclaté à la suite de l’arrestation de Kilifeu et Simon par la Dic, suite à la vidéo montrant le premier nommé promettant des visas et passeports à son ami Thier. Ce dernier, au moment où cette affaire de passeports a été ébruitée, purgeait une peine de 2 mois de prison ferme pour vol commis au préjudice de Elimane Lam. Toutefois, Thier avait mis Simon en cause en disant aux enquêteurs qu’il lui louait son passeport français à 2 ou 3 millions F Cfa. Mais, Simon a nié en soutenant avoir remis son passeport à Thier à titre de gage après un prêt de 2 millions FCfa. Quant à Thiat, il a été entendu avant d’être relâché, rappelle le journal.