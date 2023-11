La remise des parrains à Amadou Bâ vire à la bataille rangée

Le candidat de la mouvance présidentielle n’a pas pu recevoir, ce vendredi, les milliers de parrains collectés par les responsables du département de Dakar. La rencontre a été interrompue, avant même l’arrivée des responsables, par une bagarre rangée.

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Dakar n’ont pas pu, ce vendredi, remettre les fiches de parrainages au candidat Amadou Bâ. Initialement prévue à la permanence de l’Alliance pour la République, la cérémonie n’a pas pu se tenir. Du moins, elle a été interrompue avant l’arrivée des responsables à cause d’une bataille rangée. Et pourtant, après la délégation de Thiès, les militants de Dakar ont pris place pour accueillir leurs responsables.

Il faut dire que l’ambiance était au rendez-vous : tambours, sifflets, chants, tout était au rendez-vous. Une première bagarre qui a éclaté entre certains agents de sécurité et des militants est même passée inaperçue à cause de l’ambiance qui régnait dans le bâtiment. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour la seconde confrontation entre apéristes. D’ailleurs, des blessés ont été enregistrés, parmi lesquels une journaliste qui a atterri à l’hôpital. Finalement, la manifestation a été interrompue et le bâtiment vidé.

Néanmoins, certains responsables communaux du département de Dakar ont eu la chance d’annoncer la mise en place de la plateforme ‘’Ndakaru ak Amadou Bâ’’. Regroupant les responsables des 19 communes du département de Dakar, cette plateforme a pour objectif d’accompagner le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour une victoire éclatante au soir du 25 février.

Contrairement à ceux de Dakar, les responsables de Thiès, avec à leur tête Abdoulaye Dièye ont déposé les parrains qu’ils ont eu à collecter en faveur du candidat Amadou Bâ. Et ce sont 223118 parrains que le responsable thiessois a déposés sur la table. «La région à Thiès a cotisé à hauteur de 47284 dont 34284 pour la ville de Thiès», a précisé Abdoulaye Dièye qui n’a pas manqué de rassurer le candidat de la mouvance présidentielle : «Vous pouvez dormir tranquillement, car nous allons remporter la région de Thiès. Tous ceux qui sont ici sont capables de remporter leur centre !»

Prenant la parole, le délégué régional, Abdoulaye Diagne, a salué le travail de groupe de l’équipe de Thiès. Cependant, il a invité les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’unité “pour une victoire du candidat Amadou Bâ au soir du 25 février 2024”.