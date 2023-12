Victime de diffamation sur les réseaux sociaux, la gérante des dibiteries « Ouba » a porté plainte contre la dame Fatou D. G. alias Bibiche. Cette dernière qui a reconnu avoir tenu des propos malveillants à l’encontre du célèbre enseigne, a été déférée devant le procureur de la République par des éléments du commissariat de Dieuppeul.

La vidéo de Fatou D. G. alias Bibiche n’est pas passée inaperçue. Elle a été repérée par Seynabou N., gérante des dibiteries « Ouba » qui a décidé de se défendre en justice. Dans sa déposition au commissariat de Dieupeul, la plaignante a expliqué que l’une de ses dibiteries, située à Liberté 6, a baissé le rideau à cause du projet d’embellissement de la mairie de Grand-Yoff. Mais, Fatou D. G. s’est réjouie de la fermeture de la dibiterie.

Et ses employés en ont entendu des vertes et des pas mûres dans la vidéo que la mise en cause a postée sur Tik-Tok. « Etant donné qu’on ne la connaissait pas, j’ai contacté mon patron pour lui demander s’il avait un contentieux avec la fille, mais il m’a répondu par la négative. Après avoir bien regardé la vidéo, j’ai constaté qu’elle était malintentionnée, car elle continuait à dénigrer notre image à travers ses commentaires », a fustigé la plaignante lors de son face-à-face avec les limiers.

Cueillie à son lieu de travail à Liberté 6, Fatou G. D. a reconnu l’infraction de diffamation. Née en 1993, elle a informé avoir filmé la dibiterie le 29 novembre 2023, vers 12h, quand elle a aperçu les engins démolir l’extension du bâtiment. « J’ai juste dit que la dibiterie est en train d’être démolie et qu’ils sont en train de récolter ce qu’ils ont semé. J’ai aussi fait comprendre que leur personnel était autoritaire et qu’il vendait trop cher. Ainsi, j’ai donné l’adresse de la dibiterie, avant de partager la vidéo sur Tik-Tok », avoue-t-elle.

Consciente de la gravité de son acte, Bibiche a argué qu’elle n’avait pas l’intention de faire du mal. Elle a ainsi présenté ses excuses à la plaignante. « Je n’ai jamais eu de problème avec le personnel. Je les taquinais seulement », allègue-t-elle. Cependant, la mise en cause qui travaille dans une agence de voyage, a été déférée au parquet du tribunal de grande instance de Dakar.