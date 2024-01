La Côte d’Ivoire réalise l’exploit et sort le Sénégal

Choc en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Les Éléphants, humiliés par la Guinée Équatoriale lors du dernier match du groupe A, ont remercié Jean-Louis Gasset, nommant à sa place Emerse Faé. Les Lions de la Teranga, de leur côté, affrontaient les locaux avec bien plus de certitudes, mais devaient le démontrer sur le rectangle vert.

Les Lions démarrent fort

Face à la Côrte d’Ivoire, le Sénégal n’a pas voulu spéculer. Et Habib Diallo non plus. Dès la quatrième minute, le buteur sénégalais a repris un centre de Sadio Mané avant d’envoyer un missile sous la barre du but de Fofana (1-0, 4′). La star des Lions, passeur décisif, est en revanche pas passé loin d’un carton rouge cinq minutes plus tard, après une semelle très dangereuse sur Ibrahim Sangare. Un tacle qui aurait certainement dû lui valoir un rouge direct sans la clémence de Pierre Ghislain Atcho.

La Côte d’Ivoire arrache la prolongation

Malgré cette ouverture du score, les Elephants ne paniquent pas. Loin de sombrer les joueurs d’Emerse Faé prennent à leur compte. Seko Fofana tente de forcer la décision, en vain. Mais ce sont bien les Sénégalais qui se montrent les plus dangereux. Ismaïla Sarr est proche de doubler la mise, mais Fofana s’interpose. Le Sénégal, quelques minutes plus tard, aurait dû bénéficier d’un penalty après une faute Kossounou sur Sarr.

Mais c’est finalement sur un penalty inscrit dans les derniers instants que la Côte d’Ivoire a repris espoir. Après une faute d’Edouard Mendy sur Nicolas Pépé, c’est le Président Franck Kessié qui a remis les deux équipes à égalité (1-1, 86′).

