Braquage de maisons de luxe et du tribunal de DAKAR: Un policier et un gendarme mis en cause

Koumpentoum: un gradé de la gendarmerie tué… Un gradé de la gendarmerie a péri dans un accident à la sortie de Koumpentoum en direction de Koungheul. L'incident s'est produit alors que l'homme en bleu effectuait un contrôle routier sur la route. Malheureusement, l'agent a perdu la vie sur le coup. L'accident est survenu hier lundi. D'après Rewmi Quotidien, les circonstances exactes de l'accident restent encore à clarifier. Une enquête est en cours.

