Khalifa Wade: »Avec ce report de la honte, Macky vient de massacrer notre démocratie »

Le report de la Présidentielle suscite des réactions de part et d’autre. A en croire Khalifa Wade, le Président Macky vient de donner un coup dur à la démocratie sénégalaise à travers cette prorogation: »Ce qui se passe dépasse l’entendement. Du jamais vu au Sénégal ! Ce report est un séisme politique. Le Président Macky vient de mettre des clous dans le cercueil de la démocratie sénégalaise. C’est une honte. Qu’il revienne à la raison. N’est-ce pas lui qui disait qu’il allait former un gouvernement parallèle si Me Abdoulaye Wade reportait la Présidentielle de 2012? », s’interroge M. Wade qui, de continuer à embrayer: »Il dit appeler à un dialogue. Dialoguer avec qui? Ce qu’il vient d’orchestrer est une pure mascarade bien préparée avec le PDS. Il en mêle les Présidents d’institutions. Qu’ils sortent pour éclairer la lanterne du peuple sénégalais. Les pères fondateurs doivent avoir mal dans leurs tombes. Au Sénégal, on vote depuis 1848 mais, on a jamais assisté à ce scénario de très mauvais goût. Il faut que Macky arrête d’insulter l’intelligence des sénégalais ».

Et il interpelle les organisations sous-régionales: »Dans son discours, Macky entretient le flou. Sur ce, nous interpellons et la CEDEAO et l’Union Africaine pour qu’elles se prononcent sur ce qui se passe dans notre pays. Qu’il fixe la date de la Présidentielle. Macky ne doit pas se prêter à jeu des lobbies et faucons. Ils l’ont pris malheureusement en otage. Ils veulent saboter le travail admirable qu’il a consenti pour le Sénégal. »

Khalifa Wade qui demande au Premier ministre candidat Amadou Bâ de sortir pour éclairer les populations, dit qu’on ne peut pas avec un simple décret pas rendu public arrêter le processus électoral.