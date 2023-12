Khalifa Wade: »A Kaolack, Papa Mademba Bitèye travaille à la perte de Amadou Bâ… »

Khalifa Wade, responsable politique APR à Kaolack sort du bois, selon lui, le Directeur Général de la SENELEC reste un handicap pour le candidat de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yaakar : »La siutation politique à Kaolack est incertaine. La Coalition BBY traverse un tourment. Papa Demba Bitèye, DG de la SENELEC joue au sabotage. Il travaille, aujourd’hui, à la perte du candidat Amadou Bâ. Sur ce, j’interpelle le Président Macky à lui rappeler à l’ordre », s’est expliqué M.Wade. Pour la prochaine Présidentielle,le cadre apériste pense qu’il ya fort risque que le parti et ses alliés perdent du terrain dans la capitale du Saloum: »Pape Demba Bitèye doit cesser de tromper le Président de la République Macky Sall qui leur a tout donné. Le DG de la SENELEC organise des meetings et fait des transferts de militants. Il ne peut plus mobiliser à Kaolack. Il est périmé. Les populations ne le considèrent plus. Il a trahi tout le monde. »

Et il annonce une grande marche pour réclamer le départ de Papa Mademba Bitèye à la tête de la SENELEC: »Papa Mademba Bitèye est un drame pour Kaolack. Il ne croit pas au parti (APR et alliés) mais à l’AFP. C’est pourquoi que nous envisageons de tenir une grande marche de protestation pour son départ à la tête de la SENELEC.Tout Kaolack sera debout pour lui dire basta! Je demande aux Kaolackois de sanctionner le 25 février le BBY pour manifester leur désaccord avec Papa Mademba Bitèye ».