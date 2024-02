Kazu Rajab: La communauté mouride célèbre le Magal de serigne Fallou

Le Magal de Kazu Rajab ou la naissance du guide religieux Serigne Fallou Mbacké est célébré ce mercredi 7 février 2024. La naissance de Serigne Fallou est célébrée à travers le monde car elle coïncide avec la date anniversaire du voyage nocturne du Prophète, Paix et Salut sur Lui (en compagnie de l’Ange Gabriel) au cours duquel il ramena le rituel des cinq prières.

Cheikh Mouhamadou Fadl Mbacké de son vrai nom, qui fût appelé affectueusement : Serigne ou Cheikh Fallou, Fadiloul Lahi, Gallas, ou Bayou Mbène, est le fils aîné du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (Rta) , il est né en 1888 à Darou Salam, la vingt-septième nuit du mois lunaire de Rajab.

Mais au-delà des réalisations physiques, Serigne Fallou est surtout connu pour son dévouement profond à Dieu et à la Sunna du prophète Muhammad (PSL). Il était réputé pour ses longues nuits de prière, ses jeûnes fréquents et son attachement inébranlable à la tarbiya (éducation spirituelle) des disciples.

Serigne Fallou est un grand érudit, il a écrit plusieurs exemplaires du coran pour son père et il a aussi été un grand sage qui éduquait les fidèles sans les vexer parce qu’il le faisait avec humour et avec un bon wolof, plusieurs de ses paroles sont encore utilisés comme des adages. Il était aussi très généreux, bien qu’il ait été le khalif général des mourides avec plusieurs milliards qui passaient par ses mains et la construction de la grande mosquée de Touba dont il a poursuivi et achevé, à son rappel à Dieu, il n’a laissé comme héritage en argent à ses enfants que 800.000 fcfa.

Il a fondé le célèbre marché « Ockass » (homonyme de la légendaire foire des arabes au moyen-âge appelée « occaz » dont parle le célèbre historien perse Tabari) qui est un lieu attractif et économique de la ville sainte de Touba. Son fils Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké a été le sixième calife, successeur de son illustre grand-père Cheikh Ahmadou Bamba (Serigne Touba).

Son fils aîné est Serigne Modou Bousso Dieng. Il a hérité de son père le surnom de « Na ame mou am, doufi am dou am ». En effet, Fallou était supposé être crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu’il formulait, comme s’il donnait des ordres aux éléments. Il entretenait des relations très affectives avec les individus. Son mausolée est l’un des plus visités à la grande mosquée de Touba.

Une source d’inspiration pour les générations futures

La vie et l’œuvre de Serigne Fallou Mbacké continuent d’inspirer des millions de personnes. En ces temps de défis et de distractions, son exemple rappelle l’importance de la foi, de la dévotion et du service à la communauté.

Serigne Fallou Mbacké est plus qu’une simple figure historique pour les Mourides et les Sénégalais en général. Il est un phare, un guide spirituel dont l’héritage continue d’éclairer le chemin des croyants vers une meilleure compréhension de l’islam et une vie plus épanouie.

Pour l’année 2024 la célébration du Kazu Rajab est particulière selon les disciples car le nom « Cheikh Mouhamadou Fadl Mbacké » dénombré 7 fois, représente un chiffre magique. Ce même chiffre 7 coïncide cette année avec la célébration du Magal Kazu Rajab 1445H, exactement le 7 Février 2024 à Touba.