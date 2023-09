Kaolack-El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué) élargit le cercle des souteneurs d’Idy…

A Kaolack, El Hadji Malick Guèye ne prend pas de répit. L’ancien député libéral originaire de Lat Mingué démultiplie les actions en faveur du candidat de Rewmi, Idrissa Seck. Il a rencontré, ce week-end, un nombre impressionnant de personnes issues de l’association des mareyeurs de Kaolack, des commerçants du marché de Médina Baye, des femmes de différents GIE. Au cours de cette rencontre, il a laissé entendre: » Aujourd’hui, le bon choix, c’est Idrissa Seck. Il est un homme loyal, compétent, amoureux du Sénégal. Idy est le seul qui puisse tenir la barque » Sénégal » dans ces moments d’incertitude. « Affaire-bi-Idy-la ». J’invite tout le Sine Saloum à venir faite bloc pour le porter au pouvoir dès le premier tour en 2024″, a fait entendre l’ex-Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack et, non moins, Conseiller du Président Wade pour le Proche et le Moyen Orient.

J’aime ça : J’aime chargement…