Kaolack: Baba Ndiaye dépose un lot de 5.540 pour Amadou Bâ

A Kaolack, le Président Baba Ndiaye affole les compteurs. Et pour cause, pour parrainer le candidat de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yaakar, Amadou Bâ, il vient de réussir l’exploit avec le dépôt d’un premier lot de 5.540 parrains auprès du Délégué régional Moustapha Niass. Accompagné de sa task-force, il est ,déjà, au front pour une éclatante victoire d’Amadou Bâ au soir du 24 février 2024. Ce qui fait que le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack et, par ailleurs, Ambassadeur du Coaching Territorial pour l’Afrique reste et demeure un acteur qui compte dans le landerneau politique du Saloum. L’on se rappelle que, récemment,lors de l’accueil du Président de la République Macky Sall à Kaolack et ce, dans le cadre de sa tournée économique, M.Baba Ndiaye s’est illustré par une véritable démonstration de force.