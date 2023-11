Kanel: Des responsables politiques APR lance un mouvement dénommé « RENNDO

La siutation du département de Kanel (région de Matam) interpelle ses filles et fils. Ainsi, les populations de cette localité qui ont participé à toutes les victoires du Président de la République Macky Sall restent confrontées aux démons de la division qui minent toute initiative porteuse. Ce qui nécessite la naissance d’une nouvelle structure, le mouvement Renndo (ensemble, soudé et solidaire) afin de renverser la tendance: »Cela fera, bientôt, douze ans que son Excellence, le Président Macky Sall, préside, avec un bilan élogieux, aux destinées de notre pays à la faveur de son accession à la magistrature suprême en avril 2012. Durant ces douze années, le Département de Kanel s’est illustré par un engagement sincère et une fidélité à toute épreuve au Président Macky Sall, à l’APR et à la Coalition BBY. Nous avons été de toutes les batailles politiques et électorales, occupant souvent le premier rang aux différentes élections organisées sur la période. En dépit de ces grandes performances électorales et de sa forte présence dans l’échiquier politique aux côtés du Président Macky Sall, le Département a été fortement miné par des divisions internes au sein de l’APR qui se sont cristallisées autour de deux tendances rivales. Ces divisions, artificiellement entretenues et politiquement contreproductives, se sont exacerbées au fil des années », lit-on dans un communiqué remis à la presse. Les responsables de Renndo, de poursuivre: »Elles ont eu des conséquences désastreuses sur l’unité du parti et fragilisé notre alignement sur la majorité présidentielle. En somme, les divisions entretenues au sein du parti dans le département ont privé nos populations d’une dynamique unitaire et d’un leadership fédérateur, à même de promouvoir la cohésion politique et sociale pour porter en bandoulière leur ambition légitime au développement. Depuis que le Président Macky Sall a fait sa déclaration historique de ne pas briguer un troisième mandat et porter son choix sur Amadou BA comme candidat de la coalition BBY, un nouveau contexte s’ouvre dans le pays et singulièrement dans notre département en termes de repositionnement des forces politiques autour de la coalition et de la majorité présidentielle.

Et ils décelent les motifs de création de la structure: »C’est fort de ce constat que des responsables de premier rang du département ont pris l’initiative historique de se rassembler en mouvement dénommé RENNDO (ensemble soudé et solidaire). Les responsables qui ont mis RENNDO sur les fonts baptismaux sont crédités d’un parcours professionnel et de vie remarquable, d’une riche expérience politique et d’une légitimité sociale avec un attachement organique à leurs terroirs respectifs. Portés par un élan solidaire et rassembleur, ces responsables viennent de toutes les communes du département de Kanel et de toutes les communautés (du diéri, du ndande mayo et du ferlo)Tout en réaffirmant sa fidélité au Président Macky Sall et son adhésion totale et entière au choix porté sur Amadou BA comme candidat de la coalition à l’élection présidentielle de février 2024, RENNDO entend tracer une nouvelle direction, impulser une dynamique unitaire, promouvoir un nouveau leadership porteur d’avenir et d’espérance pour nos populations. Les exigences actuelles de réunification des forces politiques de la coalition BBY et de construction de consensus forts autour du candidat Amadou BA n’ont pas encore eu raison des vieux démons de la division et des clivages politiques dont le département de Kanel s’est particulièrement illustré. En effet, malgré des appels insistants et récurrents à l’unité, le contexte reste toujours marqué par des divisions artificiellement entretenues et des luttes interminables de positionnement. Sous ce rapport, RENNDO entend s’afficher en mouvement autonome, porteur d’un leadership transformationnel plus affirmé et d’un projet fédérateur des forces en présence dans un département uni et solidaire. »

Sur les deux tendances politiques à Kanel, les animateurs de Renndo, de préciser »Notre mouvement se démarque, de façon nette, du jeu des deux tendances et se positionne en cadre de réunification du potentiel du Département de Kanel. Nous entendons façonner un nouveau leadership et ouvrir de nouvelles sources d’inspiration pour le développement de nos localités à travers un plaidoyer soutenu en direction du pouvoir central et des pouvoirs territoriaux. Fort de la représentativité et de la légitimité de ses membres, RENNDO s’attend à plus de considération et d’ouverture. Nous n’entendons pas revivre le même scénario fait de manipulations, de blocages d’information, de calomnies, de marginalisation de responsables, d’opacité et d’absence de démocratie interne qui ont fini de démobiliser les troupes et de menacer l’hégémonie politique de la majorité présidentielle dans le département de Kanel. RENNDO compte ainsi tirer largement profit du temps qui nous sépare de l’élection présidentielle de février 2024 pour sonner la mobilisation tout en manifestant nos bonnes dispositions envers BBY et le candidat Amadou BA, sous réserve d’une grande liberté de jugement et de prise en compte des enjeux politiques du moment. Nous entendons nous déployer au niveau du département de Kanel, naturellement, au niveau national et de la diaspora, également, dans l’ouverture, la générosité, l’unité retrouvée et la solidarité à toute épreuve. »

