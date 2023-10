Kamb : Le maire Birame Ba tient une rencontre et bénit le candidat de BBY Amadou Ba à l’élection présidentielle de 2024.

Le domicile du Maire de Kamb à Dahra était plein comme un œuf suite à la rencontre convoquée ce samedi par Birame Ba. Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar, des chefs de villages, entre autres tous se se sont mobilisés pour matérialiser leur confiance derrière leur Maire Birame Ba.

Selon Birame Ba, dans sa communication,, après avoir rendu grâce au Tout Puissant Allah, a remercié les populations de sa commune non sans oublier les responsables politiques de la mouvance présidentielle de la collectivité territoriale de Kamb, des chefs de villages, tous les alliés à BBY qui se sont déplacés massivement à Dahra pour répondre à une réunion qu’il a convoquée dit -il

A l’en croire, le menu de la rencontre, était de consulter les responsables qui sont à la base après que le président Macky Sall a porté son choix sur Amadou Ba comme candidat de BBY à l’élection présidentielle du 25 février prochain. Ainsi, selon l’édile Birame Ba, la quasi-totalité des responsables politiques de BBY ont confirmé le choix de Macky Sall sur Amadou Ba candidat de BBY pour 2024.Du coup, à cet effet, le maire de Kamb a remercié toute la population de sa commune.

Poursuivant, Birame Ba de dire qu’il a consulté les responsables politiques de sa commune pour montrer son encrage dans l’Apr, au sein de BBY. D’après lui de 2012 à nos jours ,la commune de Kamb ne cesse de remporter les élections avec BBY et ce à de bons scores. Et Birame Ba de souligner que tous les responsables politiques, les alliés de BBY qui sont à la base ont réaffirmé leur soutien au Président de la République Macky Sall, et à Amadou Ba candidat de BBY, également ,ces derniers ont affirmé de travailler avec le ministre Samba Ndiobene Ka.

S’agissant du parrainage, Birame Ba d’attirer l’attention à l’intention de ses militants comme quoi les fichés ont été remises aux différents Mandataires nationaux. En effet, il compte mobiliser ses militants, tous les responsables de BBY afin qu’ils fassent la collecte des parrains le plus rapidement possible pour donner 100% à leur candidat Amadou Ba.

Le président Macky Sall ne s’est pas trompé de cible en choisissant Amadou Ba car ce dernier a un bon profil et il maîtrise le PSE, la commune de Kamb veut la continuité, les programmes et projets initiés par son Excellence le Président Macky Sall a déclaré Birame Ba. Selon toujours lui ,BBY va gagner la présidentielle de 2024 dans la commune de Kamb et partout dans le département de Linguere. Au cours de la manifestation, des doléances ont été soulevées à l’endroit de Birame Ba entre autres, le manque d’eau, d’électricité dans certains villages de la commune de Kamb. Une rencontre avec le premier ministre Amadou Ba ,le l’enclavement du milieu, plus de postes de responsabilités pour les jeunes font partie des préoccupations des populations.

Face à ces interpellations, Birame Ba de dire que le dorsale Ndioum -Linguere ,quatre communes de Linguere (Kamb Tessekere ,Yang Yang et Warkhokh) étaient prévues mais depuis lors les travaux sont à l’arrêt argue t-il. De l’électricité en manque à Goulom, Thicogne, Louye Wolof, Ndiarno, Mbayene Thiasde Daga, Ngollo entre autres villages a précisé le maire Birame Ba.

Quant aux postes de responsabilités Birame Ba << la commune de Kamb est une localité pionnière (BBY) d’où il est temps que les jeunes aient des postes de responsabilités dans le régime de Macky Sall.>> Vu la situation qui prévaut en ce moment, peut on dire que Birame Ba a lâché le ministre Aly Ngouye Ndiaye ?

Le maire de Kamb réagit<< En politique, il faut savoir assumer ses positions, de 2013 à 2023 (10 ans) j’ai travaillé avec Aly Ngouye Ndiaye, aujourd’hui, il a préfère la rupture, moi j’ai opté pour la continuité, je suis membre fondateur de l’Apr dans le département de Linguere ,l’Apr m’a tout donné (poste de Maire, membre du HCCT),je reste dans l’Apr et BBY >>.