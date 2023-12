Justice: Me Khoureychi Ba fait une révélation, « La balle n’était pas de l’arme de Barthélémy Dias »

L’affaire Ndiaga Diouf dont le nom de Barthélémy Dias fait débat est pourtant très facile à régler selon Me Khoureychi Ba. Ce dernier déclare que les dernières révélations font office que la balle qui a tuée le jeune n’était pas de l’arme de Barthelemy.

L’affaire Ndiaga Diouf sera définitivement vidée, et Barthélemy Dias saura enfin à quoi s’en tenir. Une assurance donnée par le juge Abdourahmane Diouf. Selon les dernières informations, les plaidoiries des avocats des deux camps se sont bien déroulées et le juge rendra sa décision dans quelques instants et que l’affaire sera ainsi close.

Les avocats de Barthelemy notamment Me El Hadj donnent l’assurance que leur client n’est pas l’auteur du crime qu’on lui reproche, car l’arme que détenait Barthélémy n’est pas celle qui a tué Ndiaga Diouf.

Pour les avocats , le Procureur lui même a du mal à fournir des preuves. « La contrariété dans le motif, la preuve n’est pas établie, et dire que Dias est coupable parce qu’on se base sur son intime conviction est tout sauf du droit », se désole Me Khoureychi Ba.