JUSTICE, LÉGISLATIF, EXÉCUTIF : La guerre des trois aura-t-elle lieu ?

La requête des députés libéraux du groupe Wallu a créé un séisme institutionnel grave avec la mise en place d’une Commission d’enquête parlementaire qui n’a laissé personne indifférent.

En effet, le Conseil constitutionnel s’est finalement fendu d’un communiqué pour rappeler l’indépendance judiciaire qu’il incarne en vertu des dispositions de l’article 88 de la Constitution du Sénégal. Ce qui, en clair, signifie, selon lui, qu’aucun autre pouvoir, sous-entendu le Parlement et l’Exécutif n’ont le droit d’interférer dans ses prérogatives.

Le Conseil constitutionnel tenu à rappeler qu’il n’est soumis qu’à l’autorité de la loi. Au même moment, des parlementaires défendent l’idée que l’Assemblée nationale peut, en vertu des textes qui le régissent, entendre toute personne qu’elle juge nécessaire de faire témoigner dans le cadre d’enquêtes qu’elle met en place dans le respect de l’intérêt supérieur de la Nation.

Et dans cette dynamique, le Parlement sénégalais n’entend nullement reculer par rapport à cette procédure enclenchée. Or, le Conseil constitutionnel, a laissé entrevoir le fait qu’elle ne collaborera pas du tout à cette démarche qu’il juge illégale. Ce refus transparait, en filigrane, dans le communiqué sus-indiqué.

Beaucoup se sont étonnés cependant que la majorité ait permis la mise en place de cette Commission là où de nombreux députés avaient échoué à mettre en place d’autres dans le cadre de dossiers très importants. Heureusement que l’Alliance pour la République (Apr), socle de la majorité, a également publié un communiqué pour rappeler le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs.

Une sortie qui a des allures de rétropédalage. Ce qui, pour le moment n’apaise nullement les inquiétudes sur cette situation qui frise la crise institutionnelle et ceci parce que le magistrat Cheikh Ndiaye, un des juges du Conseil constitutionnel a porté plainte contre X pour diffamation, outrage à magistrat et discrédit sur une institution de la République.

Or, la campagne électorale va démarrer dans peu de jours. Et dans ce contexte, cette situation de guéguerre entre les différents piliers de l’Etat n’augure rien de bon. Nous ne savons pas ce que cache ce malaise, mais la Justice, le Parlement et l’Exécutif ont, jusqu’ici, travaillé en toute intelligence dans le respect des prérogatives des uns et des autres.

Alors, il ne faudrait pas que cela change. Et cette interpellation vise surtout le Président de la République qui est la clef de voûte des institutions. Il ne saurait, après 12 ans de gestion de ce pays, laisser s’installer une guerre des trois institutions qui fondent la République. Il lui faudra davantage de clairvoyance et de hauteur pour éviter que le pays ne s’enlise dans des contradictions insolubles.

On peut dissoudre le bureau de la Commission électorale nationale autonome (Cena) même si l’élégance a fait défaut. Mais on ne saurait changer les membres du Conseil constitutionnel qu’en se conformant à des règles définies par la loi. Et surtout pas à quelques jours de la campagne électorale.

Assane Samb