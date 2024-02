Justice : Après une longue période de détention, Cheikh Oumar et autres détenus politiques retrouvent la liberté

Face à une situation où le climat politique Sénégalais est marqué par des tensions sociales et politiques, certains autorités ont récemment exprimé leur désir d’apaisement.

Cette situation s’est soldée par une certaine volonté qui a fini par se concrétiser. De nouvelles libérations sont annoncées dans le sillage des manifestations qui avaient fait trois (03) morts. Une situation qui aurait un lien avec le report de l’élection présidentielle.

Après Pape Abdoulaye Touré et Toussaint Manga, de nouvelles cas de libération viennent d’être annoncé marquant un nouveau pas vers la réconciliation avec les annonces de Me Moussa Sarr. Ce dernier a confirmé la libération de Cheikh Omar Diagne et Abdou Karim Gueye, deux figures qui étaient détenues depuis plusieurs mois.

Ces libérations successives semblent s’inscrire dans une volonté de détendre l’atmosphère et de favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes. Elles interviennent alors que le pays cherche à surmonter les divisions et à trouver des solutions pour apaiser les tensions politiques et sociales.

Pour les cas de libération on peut également mentionné les personnes suivantes : Mor Talla Gueye Niit Dof, artiste, Siir Tige, activiste YAM, Oustaz Assane Seck, prédicateur et Cheikh Omar Bamba DIOP, PASTEF.