Journée d’échanges sur les titres souverains: UMOA-Titres lance la première édition

La première édition de la Journée d’échanges sur les titres souverains a été organisé depuis le 8 novembre 2023 passé , à Abidjan. La JTS a pour objectif, notamment, d’offrir une plateforme d’échanges d’idées et de pratiques entre les acteurs du marché. D’ailleurs cet évènement en présentiel a réuni près d’une centaine de participants au nombre desquels, des représentants de gouvernements, du régulateur, de Trésors Publics nationaux, d’investisseurs institutionnels et bien d’autres acteurs du marché des titres publics (MTP), notamment les banques, assurances, fonds de pension, caisses de dépôt et consignation, sociétés de gestion et d’intermédiation, sociétés de gestion d’OPCVM, etc.

Cette première édition, s’est tenue sous la présence de M. Jules Coulibaly, Directeur Général adjoint de la Direction Générale des Financements de la Côte d’Ivoire. Elle a porté sur le thème « Diversification de la base des investisseurs : une gamme de services adaptés aux besoins de la clientèle et au développement du marché financier de l’UMOA ».

Dans son intervention Jules Coulibaly a souligné que malgré « le dynamisme et le développement rapide du Marché des Titres Publics, la part des investisseurs institutionnels ne représente que 9 % des encours en circulation», tandis que les investisseurs bancaires détiennent 90 %. Cette édition a mis en exergue les opportunités offertes par le MTP aux investisseurs institutionnels. La diversification de la base des investisseurs repose, entre autres, sur le développement du marché de l’assurance et de la gestion d’actifs.

Et à Mme Oulimata Ndiaye Diasse de rappeler que « La diversification de la base des investisseurs reste l’un de nos challenges les plus prégnants au stade actuel de développement de notre marché des titres publics », a t-elle fait savoir.

Cette première Journée des Titres Souverains a été rythmée par diverses présentations, un panel et une master class. Elle a donné l’opportunité aux participants de développer leur réseau, mais également aux intermédiaires de se rapprocher de leurs clients. Sur ce, les panelistes ont parlé des crises auxquelles le monde fait face depuis quelques années, et notamment le conflit russo-ukrainien, la crise au Moyen Orient, les crises sécuritaire et institutionnelle au niveau de notre zone, et leur impact sur l’inflation et la croissance de nos économies, renforcent l’urgence liée à la diversification de cette base d’investisseurs.

Dans la même dynamique Mme Oulimata Ndiaye Diasse a soutenu que pour continuer à accompagner le financement et le développement de nos économies, il devient urgent que nous puissions trouver tous ensemble le moyen de diversifier les acteurs du financement de nos économies. »