Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 : Le Maire de Dakar menace «si une autre réunion se tient sans la ville de Dakar, il n’y aura pas de JOJ à Dakar »

A 1040 jours des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le comité d’organisation des JOJ a présenté l’état d’avancement de la Co-création entre Dakar 2026 et le CIO en conseil présidentiel. Mais les choses ne semblent pas être rose comme on le pense car le Maire de la ville a fait une sortie pour fustiger la manière dont les préparations se passent. Selon lui, il y’a une démarche sélective et sectaire » dans l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse prévue en 2026 à Dakar.

Le Sénégal va encore maximiser son apprentissage d’organiser des joutes avec la tenue des Jeux Olympiques Paris 2024 (26 juillet – 11 aout). D’ailleurs, la COJOJ informe que le chef de l’Etat Macky Sall est le « Special Guest » de ce rendez-vous mondial sur invitation du Président du CIO Thomas Bach et celle du président de la France Emmanuel Macron.

Pour le Maire de Dakar, « Le choix de la Capitale Sénégalaise pour abriter ces jeux, est d’abord le résultat des multiples et dynamiques actions menées par les autorités municipales et leurs services compétents. La flamme Olympique a été remise au maire de la Ville de Dakar », a affirmé Barthelemy Dias qui dénonce une « démarche sélective et sectaire » dans l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse prévue en 2026 à Dakar.

L’Edile de Dakar qui s’est senti mis à l’écart par le gouvernement pour n’être pas invité à prendre part au conseil ministériel organisé au Palais, avertit le gouvernement dans un communiqué.

«Si une autre réunion se tient sans la ville de Dakar, il n’y aura pas de Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar ». Le maire de Dakar qui revendique toute sa place dans l’organisation de cet évènement sportif mondial estime que « l’Etat doit faire preuve de transparence et respecter l’esprit du mouvement olympique en s’inscrivant dans une démarche inclusive et participative».

Barthélémy Dias n’exclut pas de saisir le Comité International Olympique (CIO) si besoin.