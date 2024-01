Jérusalem: Les arabes israéliens attendent la décision de la Cour internationale de justice

L’inquiétude grandit vendredi sur le sort des civils piégés par les combats entre l’armée israélienne et le Hamas à Gaza, avant une décision attendue de la plus haute juridiction de l’ONU sur des mesures urgentes réclamées par l’Afrique du Sud qui accuse Israël de « génocide ». A Jérusalem, les résidents arabes israéliens attendent la décision de la Cour internationale de justice, certains avec espoir, d’autres, sans illusions. Ils s’expriment au micro de Ludovic de Foucaud.

Israël va proposer un projet de réforme de la justice. Du côté de la minorité arabe, une crainte de voir une législation aggravant la violation de ses droits reste tenace.

Avant que n’éclate le dernier conflit israélo-arabe, les Arabes d’Israël s’étaient largement associés à la campagne patriotique dont les journaux de Tel-Aviv et de Jérusalem se sont faits l’écho. Dons de sang dans les hôpitaux, abandons de salaires par les ouvriers, paiements d’impôts par anticipation, toutes ces manifestations quotidiennes d’unité nationale ne furent point le seul fait des Juifs. Les Arabes d’Israël s’y associèrent et y furent associés.

Néanmoins, les 260 000 Arabes d’Israël dont le quart environ est de confession chrétienne représentent un élément tout à fait spécifique au sein de la nation israélienne. D’autre part, leurs conditions de vie sont appelées à subir les contrecoups de la crise dont le Moyen-Orient continue d’être le théâtre.

Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza continue d’être pilonnée par d’intenses combats. Des tirs de chars contre un refuge de l’Onu pour des refugiés palestiniens ont causé la mort de 13 personnes. La population civile est aux abois. Comment arrêter cette hémorragie de sang ? Pour Denis Charbit, professeur de science politique à l’Open University d’Israël, auteur du livre « Israël et ses paradoxes ; idées reçues sur un pays qui attise les passions », (Ed Le Cavalier Bleu), « il faut un changement de direction en Israël, il faut un changement de direction côté palestinien, et à ce moment-là tout sera possible ».