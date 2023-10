Israël ou l’entreprise sioniste aberrante de colonisation ; SALEM YA MAHDI

Le conflit israélo-palestinien, marqué par des décennies de tensions, suscite aujourd’hui des préoccupations profondes à cause de la recrudescence des violences plus de 2500 morts du côté des Gazouis et 850 Morts chez les israélites en moins de deux semaine et tout cela résulte des pratiques INHUMAINES du gouvernement israélien envers le peuple palestinien.

Israël peut etre défini comme une entreprise de colonisation, soutenue par le mouvement sioniste et les états occidentaux soulignant une politique d’expansion territoriale au détriment des droits et de la souveraineté palestinienne.

Les pratiques ubuesque d’Israël, telles que la construction de colonies en territoire palestinien, les assassinats d’enfants (plus de 250 en ce début de mois d’octobre) les déplacements forcés de populations et les restrictions sévères imposées à Gaza et en Cisjordanie, sont les principales causes de la riposte du HAMAS, quoi que la violence sous toutes ses formes soit condamnable. Ces actions contreviennent aux principes fondamentaux du droit international et compromettent toute perspective de paix durable.

Le mutisme persistant de la communauté internationale face à ces pratiques inquiétantes est une digne d’un compte de fée. Les résolutions de l’ONU et les appels à la justice semblent souvent rester lettre morte, laissant le peuple palestinien dans une situation de vulnérabilité croissante. Il est impératif de reconnaître les souffrances du peuple palestinien, qui endure non seulement les conséquences de l’occupation, mais également des défis socio-économiques majeurs. Les perspectives d’un État palestinien indépendant sont continuellement entravées, compromettant ainsi la stabilité de la région.

La solution à ce conflit complexe nécessite un engagement renouvelé de la part de la communauté internationale. La voie vers la paix exige un dialogue sérieux, la reconnaissance mutuelle et le respect des droits fondamentaux de chaque partie. Ignorer les pratiques aberrantes d’Israël ne peut qu’aggraver la situation et compromettre les espoirs de coexistence pacifique.

La question israélo-palestinienne reste un défi majeur pour la communauté internationale. La dénonciation des pratiques biscornues d’Israël et l’appel à des mesures concrètes en faveur d’une résolution équitable sont indispensables pour instaurer une paix durable dans la région.

Qu’Allah veille sur la Palestine !

SALEM YA MAHDI !!!!

Serigne Issa DIOP

Président REPERES

Militant du vivre ensemble