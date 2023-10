Israël-Hamas : Des touristes israéliens tués en Égypte

Alors que les combats font rage entre Israël et le Hamas depuis samedi, deux touristes israéliens et leur guide égyptien ont été tués dimanche par un policier en Égypte. Des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs pays du Proche-Orient, mais aussi en Afrique du Sud.

Le policier aurait ouvert le feu sur un groupe de touristes israéliens à Alexandrie. Une quatrième personne a été blessée. Information confirmée par le ministère israélien des affaires étrangères. L’Egypte, a conclu en 1979 des accords de paix avec Israël et sert souvent d’intermédiaire entre la Palestine et l’Etat hébreux. Mais le sentiment anti-israélien dans ce pays arabe reste manifeste.

En juin, trois soldats israéliens ont été tués lors d’un échange de tirs à la frontière égyptienne par un membre des forces de sécurité égyptiennes qui traversait la frontière « à la poursuite de trafiquants de drogue », selon l’armée égyptienne. Samedi, le président Abdel Fattah al-Sissi a mis en garde contre un « cercle vicieux de tensions menaçant la stabilité et la sécurité régionales ».

Entre 600 et 800 personnes, appartenant à la communauté musulmane du Cap, se sont rassemblées dans la mosquée Al-Quds en solidarité avec les Palestiniens.

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d’une offensive militaire surprise du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Plus de 700 personnes ont été tuées côté israélien et plus de 400 côté palestinien, selon des bilans provisoires.

Des combats acharnés se poursuivent entre les combattants palestiniens et les forces israéliennes dans au moins trois régions du sud des territoires de kibboutz au Karmia et dans les villes d’Ashkelon et de Sderot.