Invité du ‘’GRAND ORAL’’ sur Rewmi Tv: Mamadou Lamine Diallo expose «son programme de rupture»

Rupture ! C’est le mot-clé du candidat Mamadou Lamine Diallo. Invité du ‘’Grand Oral’’ de Rewmi Tv, le leader du Mouvement Tekki a littéralement déroulé son tapis programmatique. Au menu : une politique industrielle comme utile, au service du développement économique, une refonte des institutions et une remise à l’endroit de la gouvernance des ressources du pays.

Comment avez vécu votre passage au parrainage et quel est votre état d’esprit ?

Ce parrainage mérite d’être réformé et je suis contre. Avec les candidats aux législatives comme à la présidentielle, ils ont voulu filtrer les candidats bien que cela soit un désordre. Je comprends bien certes mais ce parrainage n’est pas la meilleure solution. Cela demande une organisation avec un système informatique. Il y a des choses à revoir mais nous avons réussi à dépasser cette étape car nous avons beaucoup travaillé. En 2019 on a été au parrainage et laminé. Mais nous avons appris en bon scientifique. Nous avons analysé et puis en 2022 avec Wallu Sénégal avec le Crd nous avons réussi cette étape et c’est le cas aussi. J’ai été candidat en 2007 et je me retrouve aussi candidat. Les candidats recalés parlent de coup d’État électronique avec des clefs formatées !

Mais comment analysez-vous tout cela?

Je dis que cela soulève des débats et avec des constats et des recours. Boubacar Camara, Abdoul Mbaye etc. en avaient fait et le conseil nous a déboutés. Il se passe beaucoup de chose mais avec le parrainage la saisie est difficile car il y a trois écueils. Il y a la fiche à remplir et le niveau d’alphabétisation n’est pas à 100%. On peut faire des erreurs et cette fiche peut aussi avoir des erreurs et cette fiche est confrontée avec celle du conseil. Il y’a des erreurs mais le problème c’est que le conseil constitutionnel a tous les droits car le processus de contrôle n’est pas partagé par tout le monde. Il fait la loi. On vit cette situation depuis 2019. Les gens disaient que cela est normal mais ici on est face à un mur.

Avez-vous été surpris par le fait que certains passent et d’autres plus rodés ne passent pas ?

Oui comme je l’ai dit car on s’attendait au nombre de 45 candidats. On connaît des gens qui sont sur le terrain. Maintenant avec un tirage au sort on suspend le sort du pays à un tirage. Dans ce pays, le militantisme c’est 600 mille personnes que se partagent près de 400 partis. Il y a un émiettement des partis politiques et qui se partagent des militants ce n’est pas beaucoup. Le reste c’est le parrainage populaire. Le tirage au sort fait que certains ont perdu et les contre-attaques de Bby. Un candidat qui a été malheureux et il me dit que tu vas à Tamba avec des publicités de 1000 parrains. Mais dans ce même endroit un autre peut se battre pour créer des doublons. Moi j’ai compris cela et nous nous sommes organisés en conséquence. Mais on a bien ciblé et c’est pour cela que nous ne prendrons pas de risques.

Le fichier selon certains, reste peu fiable. Alors est-ce que la transparence y est malgré les soupçons ?

On parle du fichier depuis des années dans ce pays. On a eu l’audit en 2018 avec l’UE et deux fois. Mais on est allé aux élections avec ce fichier et battu Bby. Quand on a vu une personne enregistrée à Foundiougne alors qu’elle a été en Espagne mais dans le fichier il était en Europe. Est-ce notre erreur ? Il y a les nouveaux inscrits qui n’y sont pas. Mais en tout état de cause on sera à l’élection avec ce fichier et cela fait des années qu’on n’avance pas. Mais il faudra mettre de l’ordre. Mais je ne comprends pas qu’on prenne des données et qu’on les donne aux malaisiens. Mais il faut réorganiser cela.

Mais vous avez un programme ?

Oui un agenda de rupture présenté depuis des mois. C’est clair que le processus électoral est engagé on va continuer l’organisation de l’élection par la Dge et la Cena car on ne peut pas faire autrement. Pas question de report et on y sera avec l’existant et les gens veulent changer. Oui nous pensons diriger ce pays car j’ai parcouru ce pays depuis. Du nord au sud d’est en ouest et je connais ce pays. Je mesure à sa juste valeur leur désir de développement et de bien-être. Personne ne connaît le monde rural parmi mes concurrents. Nous avons travaillé sur les problèmes du pays et ce depuis 2007. J’ai été député, conseiller municipal et nous avons la maturité et la constante.

Les réalisations de Macky et celui-ci se glorifie de son bilan

Je prends un exemple avec le TER qui pour lui est un joyau économique. Ce qui n’en est rien. Quand vous faite un projet, il y a au moins trois choses qui sont importantes. Le coût l’utilité et l’impact sur le développement depuis plus de 20 ans. Le TER transporte des personnes de la banlieue en moins de temps. Mais et le coût ? 1000 milliards c’est énorme et c’est trop. L’impact sur le développement il faut le mesurer. Ils auraient dû négocier avec Alstrom pour des wagons etc. et voir ce qu’il faut faire ici. Il y aura un transfert de technologie et une usine. Mais l’impact sur le développement, il n’y a rien. Donc tout infrastructure doit servir et impacter le développement. Il faut un projet industriel et non nous ramener à cette histoire coloniale. Le projet colonial c’est d’obliger les gens de faire du mil et du sorgho pour le transporter vers des usines de Bordeaux. Il y avait un projet industriel. Mais des infrastructures qui restent bloquées pour des autres. Il n’y pas de projet industriel.

Mais il y a toujours derrière une dette…

15 mille milliards qu’on va hériter et voir comment il faut faire. Mais c’est grave car il n’y a pas de projet d’infrastructures viable sur la table. On ne peut pas les éviter ces projets industriels sans quoi on tourne en rond et sans emploi pour des jeunes. On ne leur offre que 20 mille. Il faut sortir de ce cycle sinon ils sont prêts à mourir et prendre des pirogues. Encore une fois nous allons faire face car les revenues et les recettes fiscales pour soutenir la dette ne seront pas générées par ces infrastructures et il faut rompre ce cycle. Cette idée d’infrastructures depuis 20 ans c’est impressionnant avec TER en image quand on voit le Brt en image. Mais après… !

Le niveau de la dette est-elle soutenable ?

Non pas du tout et pour la simple raison qu’il y a 1000 milliards d’arriéré intérieur et l’état de droit à des entreprises près de 500 milliards. Il y a 3 choses. Dans les 15 milles milliards il y a une partie comme dette intérieur avec les pays de l’Uemoa dont les bons du trésor et les Eurobonds avec la banque mondiale. Voilà la situation et on fera face. Il faut des priorités en avril avec une loi rectificative et dégager des ressources et faire face au fonctionnement de l’état pour rembourser les arriérés intérieurs et puis commencer à redresser le tout pour des usines dans ce pays. Les huileries qu’Amadou Ba veut fermer seront ouvertes. Alors il faut être sérieux. Et donc des gens qui ont cette maîtrise seront là et reprendre les usines dont celles de Lindiane et Ziguinchor en 2024.

Vous avez parlé de redressement, doit-on comprendre un plan de contingence économique ?

Mais l’ajustement nous le vivions. Avec Amadou Ba c’est ça et le prix de l’ajustement aussi. C’est eux qui y sont. Mais c’est ce qu’on a fait dans les années 90 et on l’appelle autrement. Le Fmi vous donne de l’argent mais vous exige une démarche alphabétique avec la hausse des prix, fermeture d’usine etc. c’est le programme de Macky qui, s’endette massivement. Il faut d’abord reconnaître les problèmes institutionnels. Mais l’assemblée nationale déjà les gens n’en veulent pas. Avec les députés, les gens disent qu’ils ne font rien et c’est leur point de vue et donc il faut changer le mode de désignation des députés et sortir des listes nationales et du « raw gadou ».

Il faut changer donc ce système et avoir une représentation plus juste des populations. Il faut la réconcilier avec le peuple et son travail de voter les lois par des députés qui ne comprennent rien et il faut contrôler l’action du gouvernement. Le président a trop de pouvoir. Des décrets de nomination qu’il faut reformer. La sécurité et l’armée mais il y’a une partie qu’on peut déléguer au Pm. Il y’a des pistes d’appels d’offre. Dans le domaine des mines il faut encadrer le pouvoir du président sinon ce sont des conflits. C’est le cas à Saraya aussi. Il faut une instance nationale.

Et donc cette commission peut avoir son point de vue sur la question. Des réformes importantes au niveau de l’institution d’où le président de la république. Pourquoi quand le président voyage tout le monde l’accompagne. C’est une perte de temps. Il peut échanger avec des ministres mais pas avec tout le monde. C’était pendant la période coloniale et c’est révolu.

On parle de renégociation des contrats. Est-ce une urgence ?

Oui mais il s’agit de quoi ? En ce qui concerne les contrats miniers sur les permis d’exploitation d’or, il faut faire une pause puis que le code minier est fait avec l’idée que le sous-sol n‘était pas assez connu et cela a donné des résultats. Ce que l’on sait est assez suffisant pour une réorganisation de ce programme. Dans les détails on peut rediscuter avec les autres partenaires pour plus de revenus. Le programme gazier le plus important dont « la Grande tortue d’armeyim », nous avons une plainte sur la question de Pétro Tim qui est une aubaine car c’est un faux rapport de présentation et on a la possibilité de renégocier le contrat et il le faut. Je connais bien le monde des affaires.

Depuis 2016 tous les mardis vous rendez des questions économiques et d’approches sociales. Ce cocktail vous donne l’occasion de dire ‘’je prends la parole’’?

Les enjeux sont là. Et c’est la preuve que je m’intéresse à ces questions car les questions économiques sont importantes. Les gens veulent le développement et comprendre l’économie. Je me suis efforcé de faire comprendre aux autres c’est quoi l’économie. Beaucoup de personnes de la diaspora et de sénégalais suivent ces questions. C’est la preuve que nous sommes matures. Il faut les corriger et sortir de ce face à face avec la Banque mondiale. Imiter le Ghana non. Mais il faut voir aussi ; en terme d’orientation peut être oui car la Malaisie est un exemple.

C’est un pays respecté et on veut avoir la même démarche et discuter avec les PTF. Mais il faut les convaincre que nous devons aller vers l’industrialisation, les huileries, les engrais et que les Ics sont la colonne vertébrale de l’industrie. L’Ocp au Maroc mais elle est la colonne vertébrale du Maroc. Pourquoi ne pas faire comme le Maroc. J’ai échangé avec Aly Ngouille Ndiaye qui me dit que le capital est international. Cela veut dire quoi ? On ne peut pas avoir quelque chose de sénégalais ! On prend notre phosphate qu’on donne au indiens et que cela soit plus chère mais on marche sur la tête ? Donc il faut faire preuve de patriotisme. Nous avons tout. Je le dis et les Ics nous intéressent. Le textile. Mais quand même. Les tailleurs sont doués. Alors la Sotiba etc…. Mais on fait du coton ailleurs et on arrive pas à avoir 30 mille T. Le Bénin qui nous dépasse de loin car on ne veut pas avoir de filière textile. On sait tout faire ici.

En un moment donné on avait cette industrie et de production de Tomate etc.

Oui on s’est engagé dans un programme de désindustrialisation et c’est pourquoi nous peinons à régler cette question d’emploi des jeunes. Mais il faut une ré-industrialisation du pays. On veut le faire de manière planifié et méthodique. Faire de la tomate, des pommes de terre etc. Mais c’est à notre portée. L’industrie de la souveraineté alimentaire est à notre porté et en 2024 on peut tout régler. Il faut le combiner avec les huiliers et les textiles mais c’est le départ.

Le programme des PME et des PMI et les exonérations fiscales ?

On en parle depuis 1980. On tourne en rond car on n’a pas d’objectif pour l’industrialisation. Si vous voulez avancer il faut dire moi par exemple autour des Ics, il y’avait 400 PME et Pmi autour des Ics. Mais c’est de la sous-traitance aux indiens. Mais c’est avec les grandes filières. Ils ont des marchés et c’est plus facile de les financer. Mais j’ai écrit un livre intitulé « le Sénégal un lion économique » et personne ne m’a contesté.

Il y’a le rapport de l’ITIE avec des chiffre et des montants mais on ne sent pas les chiffres sur la communauté ?

La question m’a été posée récemment. Il s’agit de 200 milliard et 275 milliards de revenues vers l’état dont la Rse etc. Le problème est un suivi et il faut savoir ce que l’entreprise gagne. Puisqu’il y’a les recettes, par exemple dans le Zircon. Partagé entre l’Etat, l’entreprise et les travailleurs sénégalais et les expatriés et savoir ce que gagne chaque catégorie. Mais ils ne répondent jamais à mes questions et à celles des populations locales. Donc impossible d’avoir des chiffres. *

Et il faut une pause car effectivement cette somme d’argent est énorme et les populations locales n’ont pas grand-chose. Il faut reprendre tout cela car le contrat minier est fait dans un esprit particulier et voir ce qu’il y’a dans notre sous-sol. 275 milliards, les populations de Saraya se sont révoltées car c’est un problème aussi. Un permis de recherche est un titre foncier et les populations locales ne sont pas au courant et sont privées de leurs revenues. Il faut une pause et revoir les contrats pétroliers. Pour avoir un impact sur tout cela, il faut un projet industriel derrière. Car cela ne servirait à rien. Il faut une transformation locale de nos ressources minières mais on refuse de les appliquer.

MOMAR CISSE