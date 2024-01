Intelligence Artificielle: Macky Sall met sur la table 200millions de FCFA

Le chef de l’Etat a annoncé, hier lundi, la finalisation des travaux d’élaboration d’une Stratégie nationale sur les données (SND) et d’une Stratégie nationale sur l’Intelligence artificielle (SNIA). A cette même occasion, le président Macky Sall a promis une dotation initiale d’un montant de deux cent millions de FCFA, pour accompagner l’académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), dans ce projet.

A l’occasion de la séance académique solennelle annuelle de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) organisée hier, Macky Sall est revenu sur la finalisation des travaux d’élaboration d’une Stratégie nationale sur les données (SND) et d’une Stratégie nationale sur l’Intelligence artificielle (SNIA) entamée par l’Etat du Sénégal. Ces travaux sont pilotés par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Il a souligné que la SNIA repose sur la vision d’une IA éthique et de confiance au Sénégal, catalyseur de la créativité (notamment des jeunes) afin de mieux préparer le Sénégal à jouer un rôle majeur dans cette révolution scientifique et industrielle de dernière génération qui s’impose.

Poursuivant son discours, le chef de l’Etat a promis une dotation initiale d’un montant de deux cent millions de FCFA, pour accompagner l’académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS). « L’Etat sera à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de ce projet précurseur, en vous allouant, à partir de 2024, une dotation initiale d’un montant de deux cent millions de FCFA », a-t-il annoncé.

Pour ce qui est de la feuille route le président Macky Sall a soutenu que l’IA identifie une série d’actions prioritaires dont le coût de la mise en œuvre au cours des deux (2) prochaines années est estimé à 7 milliards de FCFA. « J’ai bien noté votre projet de création d’une chaire interuniversitaire sur l’IA et la souveraineté numérique pour servir de cadre scientifique et opérationnel à vos contributions », a-t-il notamment poursuivi. Il a aussi annoncé que l’Etat a pris des initiatives visant à créer un environnement propice à l’innovation et à soutenir les startups technologiques. Et de citer la mise en place de programmes éducatifs pour sensibiliser et former les étudiants et professionnels aux concepts de l’IA ; la création de Centres de recherches innovants ; le développement de Startups Technologiques proposant des solutions innovantes dans des secteurs tels que la santé, l’agriculture, l’éducation, et la gestion des ressources naturelles.

Le chef de l’Etat a rappelé que le gouvernement a déjà impulsé plusieurs actions visant à encourager la recherche, l’innovation et l’application de technologies basées sur l’Intelligence Artificielle. Et a cependant demandé au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, « de renforcer les ressources budgétaires allouées à l’académie, tout en travaillant à l’édification rapide d’un siège ‘’moderne et fonctionnel’’ pour cette institution. »

« L’intelligence artificielle : enjeux éthiques, défis humains » est le thème de cette rencontre. Il a estimé qu’il est essentiel d’évaluer et de surveiller en permanence, les aspects éthiques, la transparence et les impacts sociaux pour garantir une utilisation de l’Intelligence artificielle responsable et bénéfique à tous.

MADA NDIAYE