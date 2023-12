Intégration de l’éducation financière dans le « Curricula »: OQSF vise 70% de la population sénégalaise

Désigné pour revitaliser le programme d’intégration de l’éducation financière dans les curricula, l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF)/Sénégal a organisé un atelier en partenariat avec Aflatoun International. L’objectif de l’atelier est d’échanger à travers une démarche inclusive et participative, sur les mécanismes et le mode d’intégration de l’éducation financière dans les programmes d’enseignement secondaire.

L’apprentissage de l’éducation financière dès le bas âge est indispensable pour développer chez les enfants et jeunes, très tôt, la faculté de bien gérer son argent ou celui de la communauté. Ainsi, il est impératif d’intégrer l’éducation financière à tous les niveaux d’enseignement. Faisant suite aux recommandations issues de la conférence mondiale tenue le 03 novembre 2023 aux Pays Bas sur la Promotion des compétences financières et la nécessité d’inoculer aux enfants l’éducation financière dès le bas âge l’OQSF/Sénégal a été désigné pour revitaliser le programme d’intégration de l’éducation financière dans les curricula à travers un atelier organisé en partenariat avec Aflatoun International.

Cet Atelier technique dédié à l’intégration de l’éducation financière dans le cycle moyen secondaire. Selon le secrétaire exécutif de l’OQSF Habib Ndao, ‘’la dynamique de collaboration autour de la question de l’éducation financière, illustre l’engagement des parties prenantes, à assurer la mutualisation des ressources et expertises, dans l’optique d’un partenariat vers des actions efficaces, voire efficientes et plus impactant dans le combat contre l’inculture financière avec davantage d’usagers mieux protégés, dans un secteur financier hautement inclusif’’. Il a aussi indiqué que cette rencontre entre en droite ligne de l’Axe 4 du Programme régional d’éducation financière (PREF) dont la finalité est de doter les élèves et apprenants des connaissances financières indispensables dans les systèmes éducatifs des pays membres.

Et d’ajouter qu’il intervient dans un contexte de validation institutionnelle du Programme national d’éducation financière (PNEF) 2024-2028, sous le leadership de l’OQSF programme dont l’objectif global est d’assurer à 70% de la population sénégalaise, l’acquisition de connaissances et de compétences financières de base. C’est dans ce même sillage que Habib Ndao a affirmé que dans ledit programme un accent particulier est accordé l’intégration de l’éducation financière dans les curricula.

Plus particulièrement, au niveau des différents ordres d’enseignement les principaux enjeux de l’éducation financière sont : l’amélioration du niveau de culture financière de la population sénégalaise; le renforcement de l’inclusion financière; la formation d’un nouveau type de citoyen capable de prendre de décisions financières éclairées et préparer ainsi les jeunes à des changements de comportements; la formation d’un type de sénégalais financièrement inclus; l’insertion socioprofessionnelle des apprenants.

Tout en indiquant les objectifs spécifiques de cet atelier, le secrétaire exécutif de l’OQSF a parlé de son certitude que ces travaux apporteront, grâce à leur expertise avérée, une orientation claire et des actions prioritaires opérationnelles en vue d’aboutir à des outils précis portant sur les thématiques de modules de formation et supports en éducation financière au profit des enfants et des jeunes. ‘’Les points de convergence qui ressortiront de vos échanges durant ces quatre (04) jours permettront, j’en suis persuadé, de répondre à nos préoccupations communes et celle des autorités, consistant à lutter contre l’illettrisme financier des populations surtout vulnérables, à favoriser l’autonomisation économique et financière des consommateurs et à favoriser l’inclusion des segments exclus financièrement’’, a-t-il ajouté.

MADA NDIAYE