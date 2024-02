Insulte au Peuple et à la Démocratie sénégalais

A la veille de l’élection présidentielle de 2012, le candidat Macky SALL en accord parfait avec tout le reste de l’opposition, avait rejeté la candidature du Président Abdoulaye à un troisième mandat. Avec son « mer gadou », il avait décidé de ne plus quitter la place de la nation pour exprimer son désaccord avec le vouloir du Président Abdoulaye WADE. Pour tromper les sénégalais et avoir leur adhésion à son programme, le candidat Macky SALL avait promis à tout le Peuple sénégalais, une fois élu, de réduire son mandat de sept à cinq ans.

Après son élection en 2012, le Président Macky SALL est revenu sur tout ce qu’il avait promis aux sénégalais relatif à la réduction de son mandat, en jetant la patate chaude entre les mains du Conseil constitutionnel. Après délibération, le Conseil constitutionnel avait rejeté cette décision du Président Macky SALL de réduire son mandat à cinq ans. Par conséquent par soucis de respecter la parole donnée, le Président Macky SALL pouvait bien démissionner pour tenir sa promesse. Mais pour montrer au Peuple sénégalais qu’il respecte les Institutions et la séparation des Pouvoirs, il avait dit qu’il ne pouvait pas aller à l’encontre de la décision du Conseil constitutionnel.

En 2019, pour consolider sa position radicale de fermer toutes les portes à une éventuelle possibilité de troisième mandat, le Président Macky SALL avait modifié la Constitution suite au référendum de 2016.

Article 6 de la Constitution de la Cinquième République énonce le mode d’élection du Président : « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ».

A la suite de cette modification, les sénégalais voulant avoir le cœur net, sur une éventuelle candidature à un troisième mandat, avaient soulevé des questions sur la clarté de cette modification. Fâché par ce questionnement des sénégalais, le Président Macky SALL avait occupé les télévisions et radios pour faire une leçon de vocabulaire et de grammaire au Peuple sénégalais.

Dans son explication, il disait que tout lecteur ayant même un faible niveau de français pouvait aisément comprendre qu’aucune tentative de briguer un troisième mandat n’est possible. Pour renforcer la position du Président, son premier ministre d’alors, le ministre de la justice et tout son staff politique étaient sortis pour confirmer les propos de leur mentor. Mais à l’approche de la fin de son deuxième mandat, tout homme politique de son camp qui confirmait ses propos antérieurs était sanctionné négativement. Mais face à la détermination du Grand Peuple sénégalais, le Président Macky SALL a reculé sans le vouloir. Et depuis lors, il cherche une situation favorable pour repousser l’élection présidentielle en violant de manière flagrante les droits fondamentaux de manifestation et de liberté d’expression des citoyens pour les inciter à sortir dans la rue. Constatant un échec total de sa stratégie, le Président Macky SALL profite de la mise en place de la commission d’enquête parlementaire suite à la demande du groupe parlementaire Wallu soutenu par celui Benno Bokk Yaakar de la majorité. Ces deux groupes parlementaires ne respectent pas le Peuple sénégalais et ne sont là que pour leurs intérêts crypto personnels au détriment de la digne masse populaire.

Cette situation est une des conséquences de la liquidation de manière nébuleuse et injustifiée de candidats à la candidature comme Ousmane SONKO. A la suite de la protestation des candidats recalés, le président Macky SALL avait clairement indiqué que les décisions du Conseil constitutionnel sont à respecter et il ne peut rien faire vu la séparation des Pouvoirs. Et voilà aujourd’hui, de manière unilatérale et inattendue, le Président Macky SALL prend un décret anticonstitutionnel pour annuler celui constitutionnel convoquant le corps électoral le 25 février 2024 sans même attendre les décisions de l’assemblée nationale.

Ce comportement montre encore une fois la volonté manifeste, du Président Macky SALL, de nuire au Peuple sénégalais en fermant, depuis le premier juin 2023, soit plus de huit (8) mois, l’Université Cheikh Anta DIOP et de compromettre gravement l’avenir de de toute une jeunesse. La situation actuelle du Sénégal ne justifie pas de telles décisions liberticides et antidémocratiques confisquant le droit des sénégalais à l’éducation et de choisir

librement leur Président de la République.

En analysant tous les actes posés par le Président Macky SALL depuis son élection de 2012, l’on arrive à la conclusion que ce dernier ne respecte ni les Institutions et ni le Peuple sénégalais qui lui a tout donné. C’est lui qui scandait sur tous les toits en disant ceci : « Je vous invite à veiller au respect scrupuleux du calendrier républicain en rejetant catégoriquement tout projet ou tentative de report de l’élection présidentiel ». Par conséquent, ce vaillant Peuple sénégalais doit rester debout comme un seul homme pour défendre la Démocratie, les Libertés et les Institutions de la République. Le vaillant Peuple sénégalais doit suivre de près, ces deux groupes parlementaires, comme de l’huile sur le feu car ils sont tous changeants comme le caméléon dans un écosystème très contrasté.

Vive le Grand Peuple sénégalais! Vive la Démocratie et les Libertés ! Vive le Sénégal libre

Pr Aliou NDIAYE

Enseignant-Chercheur

Département de Biologie végétale ; /FST/UCAD