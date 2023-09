Inondations à Kaolack: Direct Aid au chevet de 120 Familles, impactées par les eaux de pluie

120 familles de Kaolack impactées par les inondations de ces derniers jours ont reçu, hier, des kits alimentaires de l’Ong Direct Aid Society en vue de les soulager.

Selon Abdou Rahmane Kane, assistant administratif, la cérémonie de distribution de dons s’est bien déroulée en présence de plusieurs autorités. «

L’objectif c’était de venir en aide aux personnes impactées par les inondations. Les bénéficiaires ont été honorés de nous recevoir et ont vraiment apprécié cette activité qui vient à point nommé », a-t-il dit avant de rappeler que l’Ong a l’habitude de faire ce genre d’actions sociales à travers le Sénégal.

En en croire Said Obari, Directeur général adjoint de l’Ong, « pour l’activité de Kaolack, la distribution a été faite au niveau du Cedeps. « Il y avait le directeur du Cdeps, le représentant de la préfecture entre autres. Tout le monde a apprécié l’action, même les bénéficiaires ont explosé de joie. Il y en a même qui ont chanté et dansé dans la salle pour exprimer leur joie. Ils ont également formulé des prières à l’endroit de l’Ong », a laissé entendre Said Obari avant de préciser que cette activité entre dans le cadre d’un programme d’assistance qui a consisté à apporter leur soutien aux victimes des dernières inondations dans les zones la plus touchées de la région. Il s’agit en réalité de 120 kits composé de denrées alimentaires comme du riz, de l’huile mais aussi de matelas, de savons, de l’eau de javel entre autres, distribués aux sinistrés de Kaolack. « On s’est dit que depuis

l’installation de l’hivernage, les gens vivent dans des difficultés et tout le monde sait qu’actuellement les temps sont durs, c’est pourquoi il fallait faire ce geste puis que la saison des pluies fait souvent des dégâts collatéraux dans les ménages vulnérables.

Et nous comptons à chaque fois que le besoin se fait sentir, apporter notre assistance aux populations, s’il plait à Dieu » a-t-il dit.

Tour à tour, le représentant du préfet de Kaolack, le Directeur du Cdeps de Kaolack et le directeur de l’action sociale et les autres autorités locales, lors de leur prise de parole, ont tous abondé dans le même sens. De nombreux efforts allant dans le sens de soutenir les populations, victimes des inondations causées par les dernières pluies sont en train d’être faits de part et d’autre par le gouvernement et des bonnes volontés.

C’est dans cette dynamique que l’ong Direct Aid en partenariat avec le service régional de l’Action sociale qui s’est chargé de la sélection, est revenue remettre ces kits aux ménages de Kaolack, impactées par les inondations. Et cette action a été saluée et surtout appréciée à sa juste valeur par les familles bénéficiaires elles-mêmes.