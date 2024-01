INITIATIVE « JOG NGIR SENEGAAL »: Les recalés expriment leurs écueils

L’initiative Jog Ngir Senegaal lors d’une rencontre tenue hier a demandé aux candidats de leur dire « les écueils auxquels ils ont fait face. » Un dialogue entamé avec les différents acteurs qui ont tour à tour pris la parole. Les recalés ont exprimé leur mécontentement. En effet, « Jog Ngir Sénégal », c’est la nouvelle plateforme qui s’engage pour la tenue d’une élection démocratique, libre et transparente Elle a organisé une rencontre citoyenne avec tous les acteurs sur le processus électoral. Une tribune pour les candidats recalés de revenir sur leur frustration.

L’ancienne ministre et députée demande l’annulation de tout le processus de parrainage. Selon Aïda Mbodj, l’une des candidates recalées lors du parrainage, tous les candidats souffrent. « Ce qui se passe est indigne. C’est un homme qui exerce sa volonté sur nous et choisit ses candidats et lui-même n’est pas candidats. J’ai déposé 59875 et au constat au greffier, un agent assermenté a dressé un PV. On voit à l’arrivée des rejets et des gens qui ne figurent pas sur le fichier électoral », fait-elle savoir. Pour sa déception, elle est plus grande dans la région de Diourbel où on lui a signifié des erreurs. Pour Aïda Mbodj, tout a été modifié par le Conseil constitutionnel avec ses doublons. « Il y a eu des transformations de noms et c’est volontaire. Il y a une chose qui n’est pas normal et les exemples sont nombreux. C’est dommage », a-t-elle regretté

Par ailleurs, Abdourahmane Diouf, regrette le défaut de contrôle du parrainage de certains candidats pour « fichier inexploitable » sans que des raisons qui leur sont imputables aient été fournies. « J’ai cru comprendre que d’aucuns ont déposé des listes de l’assemblée nationale. Les 120 élus qui ont parrainé Amadou Bâ étaient susceptibles d’avoir des doublons. Il était devant un très danger de doublons. Le conseil constitutionnel n’a pas introduit sa clef et sans contrôle », a-t-il révélé.

Et d’ajouter : « le simple fait de ne pas avoir fait cela est révélateur. En 2019, tous les recours ont été déclarés irrecevables, et j’ai peur qu’on nous dise la même chose. Alors malgré nos efforts, on risque de faire le constat. Où est ce qu’on va se plaindre dans un pays ou des informaticiens jouent le rôle de juriste et vice versa. » Pour Abdourahmane Diouf, le pouvoir du Président du Conseil constitutionnel a un pouvoir exorbitant et gate le travail des candidats en 30 secondes.

En outre, il est incompréhensible que des parrains ayant voté lors des élections législatives de 2022 soient déclarés comme absents du fichier, alors que rien ne justifie leur radiation, a déploré Aminata Touré. Pour son cas, ils ont déposé le 25 décembre auprès du greffe. « Nous avons tout remis dans l’ordre avec la clef qui est scellée. La suite on la connaît. Mais c’est dommage car nous avons été voir l’Union européenne. Nous avons écrit au Président car il est garant du respect des règlements. Des experts sont dans ce pays et en 3 jours sont capables de vérifier ce fichier. C’est un complot contre des candidats », a crié Mimi Touré.

Fort de ce constat, les initiateurs de la plateforme JOG NGIR SÉNÉGAL propose pour sortir définitivement des problèmes récurrents rencontrés dans le processus électoral, de supprimer le système actuel de parrainage, l’élaboration d’une nouvelle loi prévue par l’article 4 de la Constitution en subordonnant la création des partis politiques à des conditions plus restrictives ; la limitation de la recherche de parrains aux candidats indépendants comme ce fut le cas avant 2018, et l’activation de la fonction de « Ministre chargé des élections » (prévue par le code électoral) qui serait incompatible avec l’appartenance à un parti politique ».

MOMAR CISSE