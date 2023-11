Inégalité dans le traitement salarial: Les agents contractuels des EPS dénoncent une injustice 

Le collectif des agents contractuels des établissements publics de santé du Sénégal étale leur colère dans les inégalités notées dans le traitement salarial. En assemblée générale, ces agents invitent les autorités au premier chef, le Président de la République à faire face à ce qu’ils appellent une injustice.

La revalorisation des salaires dans le public continue de créer la polémique au sein de certains corps de métier. C’est le cas chez les agents contractuels des établissements publics de santé. Selon leur coordinateur, Abdoul Ba, les différentes augmentations faites par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la révision du système de rémunération n’a réussi qu’à creuser les inégalités déjà décriées dans le traitement salarial au détriment des agents des établissements publics de santé. « Au demeurant, la signature du protocole d’accord du 10 mai 2022, entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats de santé devait marquer le point de rupture de toutes les injustices constatées. Malheureusement, il a été le point de départ de nouvelles formes d’exclusion de la majeure partie des travailleurs du cadre de la santé que sont les contractuels des EPS », regrette t-il.

Et de rappeler, suite au recensement de juin 2022 des effectifs des contractuels des EPS suivi d’une simulation, le ministre des finances et du budget à l’époque Abdoulaye Daouda Diallo avait octroyé un rallonge budgétaire de 8 milliards 148 millions 320 mille Fcfa selon nos leaders syndicaux nécessaires à la prise en charge des contractuels des établissements publics de santé ». Il indique que malheureusement, un mail venant des services de santé au mois de septembre 2023 vient d’anéantir l’espoir de la majorité des agents contractuels de percevoir ces indemnités qui leur étaient destinées suite à des instructions du Chef de l’Etat le Président Macky Sall. De son avis, il a été le seul Président qui a voulu accorder de vieilles doléance des organisations syndicales. « Sur ce mail destiné aux directeurs des EPS, il a été bien mentionné concernant le paiement des indemnités au personnel contractuel des EPS suite aux accords entre gouvernement et syndicats de la santé. « Les agents concernés par ces indemnités de logement sont visés par le décret numéro 2018-30 qui nous été transmis. Il s’agit entre autres médecins, sage-femme d’État, infirmier d’État, assistant d’infirmier d’État, technicien supérieur d’État et les autres agents visés par le décret.

Les garçons et filles de salle, les assistants infirmiers diplômés, les brancardiers, infirmier de bloc entre autres ne sont pas concernés par la mesure. Ce mail a créé la discrimination, l’injustice et une répartition inéquitable de ces indemnités allouées aux agents contractuels des EPS. Nous savons tous que le décret 14-30 2018 modifie et complète le décret 77-887 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cas des fonctionnaires de la santé publique et de l’action sociale. Hors, le décret 2016-404 portant statut du personnel des EPS en son article 50, il a été mentionné que le présent décret devait entrer en vigueur le 1er janvier 2017 fait à Dakar le 06 avril signé par Macky Sall qui concerne les contractuels », tient-il à préciser.

En définitive, ces contractuels considérant que ce rallonge octroyé par le ministre du budget et des finances est un acquis et demandent un rappel de ces indemnités de mai 2022 à nos jours. Le collectif des contractuels des EPS au nombre 6809 agents interpellent le ministère de la santé et de l’action sociale, le Premier ministre Amadou Ba, le Président de la République pour l’harmonisation de l’indemnité de logement et celle dit spécial complémentaire à tous les agents contractuels des EPS pour faire face à cette injustice.

NGOYA NDIAYE