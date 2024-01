Inédit! Arabie Saoudite: Le pays s’apprête à autoriser la vente d’alcool aux diplomates non musulmans

Une première en Arabie Saoudite! L’alcool pourrait être vendu aux diplomates non musulmans. D’après un communiqué du gouvernement saoudien, les autorités introduiraient un » nouveau cadre réglementaire de biens et de produits alcoolisées reçus par les missions diplomatiques ».

La consommation et la possession d’alcool, proscrit par la religion musulmane, sont jusqu’ici interdites en Arabie Saoudite. Elles sont passibles d’amende, de peines de prison, de flagellation publique et d’expulsion du territoire pour les étrangers. Selon certains médias étrangers, de grands événements prévus dans le royaume, tels que l’Expo de 2030 ou la coupe du Monde de football de 2034, seraient la cause d’une possible levée des restrictions sur l’alcool dans certaines zones à Riyad.