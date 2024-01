Incident du TER : Le Directeur invite les populations à éviter de traverser la piste du train

Une personne qui tentait de traverser les lignes du train a été heurtée et elle est morte sur le coup. Le directeur général de la société nationale de gestion du patrimoine du Ter (Senter) revient sur cet incident qui est le 3eme du genre depuis la mise en circulation du train.

Abdou Ndéné Sall appelle les populations à éviter cette traversée périlleuse. « Nous avons heurté une personne qui tentait de traverser les rails malgré que nous ayons tenté d’éviter ça avec des murs pour rendre la traversée un peu difficile parce que c’est très dangereux, chaque dix minutes nous avons un train. Donc quand quelqu’un traverse, il a des chances d’être heurté par un train », a soutenu le Directeur de la Senter.

Abdoul Ndéné déclare que « la personne a été presque coupée en deux. Nous avons mobilisé les sapeurs-pompiers et la brigade de la gendarmerie du Ter pour nettoyer un peu afin de faire redémarrer le train. Vous savez quand un train heurte une personne, on arrête le train. Déjà, ça cause une perturbation dans l’ensemble de la circulation des trains qui viennent après ce train-là ».

Le directeur de la Senter qui s’exprimait sur les ondes d’Iradio précise que « c’est la troisième fois qu’on heurte des gens.

La gendarmerie va faire une enquête pour identifier le gars ». « Nous lançons encore un message de sensibilisation aux populations pour leur dire que la traversée de la ligne qui est de 50 mètres de part et d’autre est très risquée. À chaque dix minutes il ya un train donc si on n’est pas heurté on risque d’être électrocuté. Nous appelons à éviter de traverser la piste du train », a -t-il lancé.