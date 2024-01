Inauguration du Bus Rapid Transit (BRT): Un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne

Une mobilité organisée, régulière, sécurisée et confortable pour une stratégie de prise en charge globale du transport à Dakar et sa banlieue est ce que vient de réaliser Macky Sall ce dimanche 14 janvier 2024. En effet, la durée du voyage entre Guédiawaye et Dakar sera exactement 45 minutes sur un linéaire de 18 km 300, jalonné de ses 23 stations à travers 14 communes traversées.

Le premier du genre dans notre pays mais également en Afrique de l’Ouest, et après l’inauguration du TER le 27 décembre 2021, le Chef de l’Etat a dit d’emblée que « nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne, à l’image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règlent des difficultés aujourd’hui et anticipent les problèmes de demain ». Selon lui, de Gadaye à la place de la Nation, ce sont le bonheur sur les visages, la fierté des populations, qu’elles soient ménagères, ouvrières, jeunes, enfants, religieuses.

Ainsi, Il a rappelé que ce ‘’Bus Rapid Transit’’, dont les travaux ont été lancés le 19 octobre 2019, va permettre en plus du TER inauguré le 27 décembre 2021 de réduire considérablement la durée du voyage entre Guédiawaye et Dakar. « Avec les embouteillages et autres désagréments, ce trajet pouvait durer plus d’une heure trente (1h30mn) voire deux heures (2h) et bien avec le BRT, il sera désormais exactement de 45 minutes et le BRT pourra transporter entre 300.000 passagers par jour, alors si vous y ajoutez le TER avec ses 115.000, c’est presque un demi millions de personnes qui sont transportées par jour dans des conditions de confort et de sécurité », dit-il. Nous allons donc voir une organisation nouvelle du transport dans des conditions de régularité, de sécurité de confort avec naturellement la climatisation et tous les outils modernes tel que le wifi à bord.

En outre, le BRT avec zéro pollution évitera l’émission de CO2, d’émission exactement de 59.000 tonnes de CO2 par an donc c’est un projet vert très important, nous dira le président de la République lors de son allocution. Sur un autre registre, il s’agira pour lui de lancer un appel aux populations usagères du BRT à se l’approprier et de le protéger. « Je rappelle qu’une compagnie spéciale de la Police nationale a été déployée en permanence pour assurer la sécurité des bus mais également des infrastructures et des équipements ainsi que la fluidité du transport, mais je voudrais confier la sécurité du BRT aux populations de Dakar, elles sont les meilleures gardiennes et que ce BRT est le vôtre, n’acceptez pas qu’il soit détruit. Ainsi de 121 bus nous allons vers l’acquisition de nouveaux bus à hauteur de 158 à terme et une plateforme dotée de technologie de dernière génération assurera la gestion et le monitoring de l’ensemble du système j’ai pu le visiter », explique le Chef de l’Etat.

Par ailleurs, il faut noter que le BRT emploie 1000 jeunes (emplois directs) dont 35 réservés aux femmes. C’est aussi le lieu de souligner que le 3FPT travaille étroitement avec ‘’Dakar Mobility’’ pour la formation de 50 conductrices en collaboration avec le Centre de formation des métiers portuaires et de la logistique et puis 25 conductrices sont actuellement en cours de formation. Dans ce même ordre d’idées, Macky Sall ajoute l’inclusion sociale par des tarifs soutenables et la facilitation d’accès pour les personnes vivant avec un handicap. « Je vous remercie pour la prise en charge de la moitié des tarifs pour les personnes détentrices de la carte d’égalité des chances qui sont donc des personnes vivant avec un handicap. Je voudrais annoncer qu’à la fin des essais en cours, la mise en service du BRT se fera progressivement probablement après le mois de février », renchérit-il.

Donc, c’est plus qu’un système de transport, le BRT va contribuer à la modernisation et à l’embellissement des 14 communes traversées avec le réseau d’assainissement de 40 kilomètres, des aménagements déjà visibles avec les pistes cyclables mais également des voies piétonnes et plus de 1600 lampadaires.

A terme, il est prévu tout simplement une restructuration globale du réseau de transport en commun avec un nouveau programme prioritaire de 32 lignes et un parc de 1000 bus dont le financement est déjà acquis selon la même source.

Enfin, ‘’Sunu BRT (notre BRT) comme l’appelle-t-on affectueusement, est également mis au-devant de la scène afin d’appeler les cadres à l’emprunter et à garer leur véhicule pendant la semaine afin d’alléger la circulation et diminuer la pollution.

Mamadou Sow