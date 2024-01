Impossibilité de la tenue de cours au CICES: La raison est maintenant connue

Selon le recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), pour ce qui concerne l’externalisation des enseignements par la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH), le CICES est sorti de la liste des institutions d’accueil. Invité du grand Jury sur la RFM ce dimanche, Ahmadou Aly Mbaye a indiqué que le bruit du dehors c’est le bruit du dehors.

A la question de savoir n’est pas non plus un exercice facile l’externalisation, le CICES par exemple, son directeur général qui dit que l’UCAD devra payer avant d’occuper ses salles pour tenir des cours, finalement cette délocalisation, elle semble compliquée aussi ?

Le Pr Ahmadou Aly Mbaye de répondre que cette option a été abandonnée : «On a sorti le CICES de notre liste d’institutions d’accueil de nos activités et on continue, mais je ne vois pas pourquoi vous mettez le focus sur la faculté des lettres». Lors d’un point de presse dans le cadre du bilan de la 31ième édition de la FIDAK, le directeur du CICES laissait entendre qu’il avait reçu les responsables de l’UCAD qui devront faire leur ‘’expression de besoin’’. A ce propos, il déclarait : «nous avons fait le tour de nos stands, de nos pavillons et l’espace disponible que nous voulons mettre à leur disposition ; ils ont bien noté et nous attendons le retour de leurs entités pour faire leur expression de besoin.

(Ensuite) leur tutelle va faire ce qu’on appelle une cotation, c’est-à-dire la facturation pour leur dire telle est la part telle est la facture que vous devez payer». Seulement, cette ‘’expression de besoin’’ ne s’est finalement pas manifestée sous forme d’un ‘’feedback’’ intéressant à en croire les propos du Recteur de l’UCAD. «Au moment où je vous parle (NDLR : dimanche), la faculté des sciences est en train de faire ses évaluations au niveau de l’ESP. Donc, on continue, et encore une fois le bruit du dehors c’est le bruit du dehors, nous on met le focus sur le calendrier et on se fixe des objectifs qu’on essaie d’atteindre et jusqu’à maintenant Dieu merci on est en train d’atteindre nos objectifs », réagit M. Mbaye au micro de la RFM.

Par ailleurs, notons que l’UCAD, depuis les évènements de juin dernier, avait fermé ses portes et malgré les récriminations, les autorités avaient campé sur leur position de ne pas entamer les cours en présentiel. Certains avaient même évoqué un risque d’année blanche ou d’année invalide, ce que le Recteur a balayé d’un revers de la main. «Sur les 38 établissements les 34 ont fini l’année et il y’en a même qui ont commencé l’année en cours. Est-ce qu’on peut parler d’invalidation ?», s’est-il interrogé.

Mamadou Sow