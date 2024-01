Il vend le camion qu’il devait réparer

Samba N., mécanicien, âgé de 44 ans, a été condamné à six mois, dont deux ferme pour abus de confiance par le tribunal de Dakar. Le prévenu a vendu le camion d’un de ses clients qu’il devait réparer.

Un camion d’une valeur de 14millions francs. C’est ce que Samba N. avait reçu de la part de son client Pape N. G. Ce dernier avait instruit au mécanicien de réparer le véhicule et de le céder à 9 millions francs. Mais, au cours des réparations, Pape a changé d’avis en signifiant à Samba de ne plus vendre la voiture. Samba a fait la sourde oreille. Il a cédé la tête du camion à 6 millions francs au nommé Bassirou D.

Pour ce qui est du plateau, il l’a découpé en ferraille, avant de le bazarder à 2 millions francs. Des faits qui ont débouché sur une plainte pour abus de confiance quand la victime a débarqué au Sénégal après un voyage en France. Arrêté, Samba N. a comparu hier, à l’audience des flagrants délits de Dakar. Devant le prétoire, le quadragénaire a avoué avoir écoulé le camion sans l’accord de Pape N. G. Samba a ajouté que celui-ci a refusé d’encaisser le prix de vente. Raison pour laquelle il l’a détourné à son compte. Mieux, Samba a renseigné avoir proposé un autre plateau à la partie civile, en guise de remboursement. Ce que Pape N. G. n’a pas accepté.

Interrogé, ce dernier a indiqué que la carte grise du camion est au nom de son père. Le prévenu s’est procuré une fausse carte d’identité de celui-ci afin de vendre le véhicule. Par ailleurs, Pape a informé que Bassirou D. lui a restitué la tête du camion. Quant au plateau, il est introuvable. Il a estimé sa valeur à 4 millions francs. Bassirou a confirmé avoir acquis la tête du camion à 6 millions francs. Son conseil a réclamé 8 millions francs, à titre de dédommagement. Me Alioune Sow a demandé le même montant pour le compte de Pape N. G.

D’après lui, le prévenu a causé un préjudice incommensurable à son client qui est chef d’entreprise. Car le camion produisait chaque jour 400.000 francs. « On est devant une personne téméraire et de mauvaise foi. Il est resté pendant sept mois avec le camion. Il s’est permis de découper et de vendre le tracteur. On ne peut pas faire des libéralités sur le bien d’autrui », s’est offusqué Me Sow. Le parquet a requis un an ferme contre le prévenu qui « n’a manifesté aucun remord ». À son avis, il y a aussi escroquerie. Car le prévenu a utilisé une vraie fausse pièce d’identité pour vendre le camion. La défense ne partage pas cet avis. D’après Me Tall, le comparant n’a aucune attache au niveau de la Direction de l’autonomisation des fichiers (Daf). La pièce d’identité du père de Pape N. G. et la carte à grise se trouvaient dans le camion. Seul l’abus de confiance est constant.

Sur les intérêts civils, Me Tall a demandé au tribunal de réduire les 8 millions francs réclamés par son confrère Me Sow. « On veut nous imposer le prix d’acquisition d’origine », déplore-t-il. Après délibéré, le tribunal a infligé une peine de six mois, dont deux ferme au prévenu qui doit allouer 6 millions francs à Bassirou D. et 2,4 millions francs à Pape N. G.

KADY FATY