Humiliée par la Guinée équatoriale, la Côte d’Ivoire tombe de très haut devant son public, qui n’a d’ailleurs guère apprécié.

Une énorme humiliation pour la Côte d’Ivoire. Les Eléphants disent très probablement adieu à leur rêve de Coupe d’Afrique des Nations à domicile dès la phase de groupes. Suite à un succès initial contre la Guinée-Bissau, les locaux se sont effondrés lors de leur deuxième sortie, chutant sur un score de 4-0 contre la Guinée équatoriale. Il s’agit tout simplement du plus gros revers encaissé par les Eléphants en Coupe d’Afrique des Nations. Une raclée historique.

Les Ivoiriens espèrent un miracle

Très peu inspirés devant les cages ce lundi soir, les Ivoiriens, qui ont aussi marqué deux fois en position de hors-jeu, n’ont désormais plus leur destin entre leurs mains. Des bagarres entre supporters ivoiriens et stadiers ont été observées dans un virage. Des bouteilles d’eau et une chaise ont été lancées sur les stadiers par quelques dizaines de supporters mécontents.

L’un des grands favoris de l’épreuve doit maintenant espérer un énorme coup de chance pour se qualifier parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe. De son côté, la Guinée équatoriale termine en tête de la poule et se qualifie pour les 8es, devant le Nigeria.