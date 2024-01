Homme du mois de Janvier : MOMAR DIOUF : « Un bon Manager avec un sens aigu des affaires »

« L’Homme du mois » ! La rubrique tant attendue revient en force en ce début d’année et promet d’être périodicité régulière. Le concept reste le même, même si les acteurs seront variés. Rewmi Quotidien dévoilera, chaque mois, à sa « Une », la « personnalité du Mois ». Pour ce mois de janvier 2024, le choix des Rédactions Rewmi est porté sur M. Momar Diouf, fondateur et dynamique directeur général de la 3MD Energy. Portrait…

Après le baccalauréat, Monsieur Momar DIOUF a bénéficié d’une bourse d’étude de la Turquie qui lui a permis d’intégrer la prestigieuse Istanbul Teknik Universitesi. Il en sort avec son diplôme en ingénierie électrique en 2007. Après dix ans d’expérience à l’international dans la fabrication de matériels de distribution électrique, il décida de rentrer au pays pour mettre son expérience et son savoir-faire au service du Sénégal.

Ainsi dans le but de participer au développement de son pays, Momar DIOUF fonde sa propre société, la 3MD Energy SA dont il est le directeur général. Cette société 100% sénégalaise est devenue très rapidement leader dans le domaine électrique au Sénégal. Elle a su nouer des partenariats avec les fournisseurs étrangers ce qui lui permet de proposer aujourd’hui des produits de qualité avec des prix beaucoup plus compétitifs par rapport à ses concurrents. 3MD Energy est une entreprise composée d’une équipe jeune et dynamique.

Elle a pour ambition de devenir la première entreprise sénégalaise fabricant et fournisseur de matériels électriques. Grace au leadership de son Président fondateur M. Momar DIOUF, l’entreprise continue son essor et est dans une dynamique très satisfaisante.

Aujourd’hui, elle est non seulement présente au Sénégal mais également dans la sous – régions dans les pays comme la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo, la Gambie, Guinée Conakry. L’objectif pour son Leader, c’est de faire du made in Sénégal dans ce domaine, l’une des labels les plus sollicité dans la sous-région.

Très apprécié par ses proches collaborateurs. Ce sérère originaire du village de Poukham dans la commune de Ndiebel qui se trouve dans la région de Kaolack est aussi connu comme un bon Manager avec un sens aigu des affaires. Ces qualité font qu’aujourd’hui, sont entreprise est l’une devenue ’une des plus affirmé dans son domaine au Sénégal.