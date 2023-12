Guerre en Ukraine : Zelensky en quête d’aide à Washington

En visite aux États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accentue la pression pour que son allié américain débloque des fonds. Le temps presse : la Russie a donné mardi matin une nouvelle preuve de l’intensification de sa pression sur le front en revendiquant des avancées « significatives » dans la région de Zaporijjia.

Le plaidoyer de la dernière chance ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky multiplie mardi 12 décembre les réunions, au Congrès et à la Maison Blanche, pour éviter que Washington ne coupe les vivres à son pays en guerre. Car le temps presse.

La Russie a donné mardi matin une nouvelle preuve de l’intensification de sa pression sur le front, en revendiquant des avancées « significatives » dans la région méridionale de Zaporijjia. Selon l’armée ukrainienne, la Russie multiplie les attaques tout au long du front, qui s’étale sur quelque 1 000 kilomètres, et Vladimir Poutine s’est lui enorgueilli ces derniers jours des progrès de son armée. À l’inverse, la grande offensive estivale de Kiev a, elle, échoué.

Pour la troisième fois en un an, le dirigeant ukrainien arpentera les couloirs du Congrès américain, théâtre cette fois-ci de tractations très tendues autour d’une aide additionnelle pour Kiev. Ce sera sa visite la plus importante », a affirmé le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer.

Le Parlement américain a engagé plus de 110 milliards de dollars depuis le début de l’invasion russe en février 2022, mais a buté la semaine dernière sur le nouveau volet réclamé par le président américain Joe Biden quelque 61 milliards de dollars.

Avancée « significative » de l’armée russe

Les démocrates sont en faveur de nouveaux fonds. Les républicains n’y sont pas totalement opposés, mais exigent en retour de leur vote des changements majeurs à la politique migratoire des États-Unis. Sur ce point, les discussions patinent. De quoi frustrer le président ukrainien. « S’il y a bien quelqu’un qui se réjouit des tractations sans fin au Capitole, c’est Poutine et sa clique de détraqués », a accusé Volodymyr Zelensky lundi.

Le Kremlin a de son côté prévenu mardi que toute nouvelle aide américaine était vouée au « fiasco », jugeant que les « dizaines de milliards de dollars injectés en Ukraine ne l'(avaient) pas aidée à réussir sur le champ de bataille ».

Vladimir Poutine s’était félicité du fait que l’armée ukrainienne arrivait « à court » d’armements, selon une vidéo diffusée dimanche et filmée lors d’une cérémonie vendredi. « Quand on n’a pas sa propre base, sa propre idéologie, sa propre industrie (de défense), son propre argent, rien à soi, on n’a pas d’avenir », a-t-il asséné au sujet de l’Ukraine. « Or, nous avons tout cela. »

La Russie, qui a tourné son économie vers l’effort de guerre, pousse toujours plus fort dans le sud et l’est de l’Ukraine. L’armée russe a avancé « de manière significative » dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine partiellement occupé, a affirmé mardi le gouverneur installé par Moscou, Evguéni Balitski.

Les Russes ont lancé, en outre, il y a deux jours une « offensive massive » autour d’Avdiïvka et Mariinka, points chauds du front oriental, a déclaré Oleksandre Tarnavsky, commandant ukrainien de la zone, assurant que ses troupes « tenaient fermement » leurs positions. L’AFP n’est pas en mesure de vérifier ces affirmations des belligérants.

Moscou continue aussi ses frappes quotidiennes à travers l’Ukraine. Mardi, un bombardement a tué un homme de 73 ans à Koupiansk, dans le nord-est, selon les autorités locales.