Grands Travaux de l’Etat: Concertations entre la SONES et les autres concessionnaires

Pour réussir les Grands Travaux en matière d’eau potable, la SONES à besoin d’avoir à sa disposition les emprises. C’est le cas notamment des conduites.

L’urgence attachée à la mobilisation de volumes d’eau supplémentaires nécessite une très grande célérité. Or, ces espaces à libérer sont bâtis, comportent un revêtement au sol, accueillent des commerces et autres. Ils abritent même des réseaux d’électricité, de téléphonie, des routes, entre autres. Cela rend le passage plus difficile.

Pour y arriver, le Gouverneur de Dakar, M. Al Hassan Sall, préside un comité de coordination et de suivi. Ce cadre de coopération à tenu sa réunion trimestrielle ce mercredi, au Terrou-Bi.

Les débats ont tourné sur les échanges d’informations et la bonne coordination des interventions des concessionnaires comme AGEROUTE, SENELEC, PROMOVILLES, CETUD ou encore SENEGAL NUMÉRIQUE.