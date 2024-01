Grand Yoff :Titre Foncier de Amadou BA dixit Mme Fatoumata Niang BA

Une foule incommensurable, des personnalités venues des différentes régions étaient ce samedi 13 Janvier 2024 à Grand Yoff.

Mme Fatoumata Niang BA qui est la Présidente de L’UDES/R ( Union pour le Developpement du Sénégal /Renouveau),est née un 25 octobre à Dakar, Fatoumata Niang, a passé son enfance à la cité millionnaire de Grand-Yoff. où elle a obtenu son CFEE à l’école catholique saint Paul.

Après l’obtention de son baccalauréat elle s’envole en France pour poursuivre ses études supérieures.

Diplômée d’une Licence en gestion des entreprises, un Deug en administration économique et sociale, un Master 1 en Gestion stratégique des ressources humaines et un Master 2 en sciences des organisations et des institutions avec un Master2 en Gestion des Finances Publiques à L’Institut Supérieur des Finances de Dakar.

Après plusieurs années d’expériences d’études et d’expériences professionnelles , elle décida de revenir au Sénégal pour s’installer définitivement pour servir son pays.

2010 Madame Fatoumata Niang Ba créa son parti l’Union pour le développement du Sénégal Renouveau (UDESR).

Prônant pour la politique autrement, la politique de Madame Fatoumata Niang Ba est accentuée vers le développement et le social.

A travers son cabinet d’intérim elle essaye toujours d’être au service des populations du Senegal. Comme chaque mois béni de ramadan, Madame Fatoumata Niang Ba distribue des vivres comme on l’appelle « soukeru koor » à des familles à Grand Yoff, elle investit aussi dans l’éducation, avec notamment l’enrôlement des milliers d’ élèves dans sa commune de Grand Yoff, sans compter les œuvres sociales qu’elle fait dans le pays. En tant que femme politique, Madame Fatoumata Niang Ba pense que c’est son « devoir d’accompagner, et d’assister la population de Grand Yoff, qui est sa base naturelle, particulièrement les enfants, les jeunes et les femmes.

Madame Fatoumata Niang Ba s’active aussi dans le social avec son parti et a mené des actions dans le milieu estudiantin.

Très attachée au devenir du Pays, Mme Fatoumata Niang BA a une vision de developper ce pays qui lui a tout donné.

La Directrice Générale de la SEMIG-SA ( Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio) est une femme très engagée et structurée dans sa vie professionnelle.

En effet, pour participer au devenir économique du Sénégal, Mme Fatoumata Niang BA, a très tot appris à cotoyer les identités remarquables du pays.

C’est ainsi que son compagnonnage avec son Excellence le Président de la République Macky Sall a pris effet.

Macky Sall homme d’état, qui a occupé plusieurs postes électifs, de la Primature au Palais de la République, M. MACKY SALL grand commis de l’état a façonné le visage du Pays.

Aujourd’hui, nois comptons des infrastructures de dernière génération avec le Président Macky sall,des réalisations à travers le TER, le BRT, le stade Me Abdoulaye wade, la nouvelle ville de Diamniadio.

Macky Sall c’est aussi la grande vision de moderniser les régions, aujourd’hui nous comptons par milliers les emplois des jeunes,la revalorisation de la femme, l’augmentation des droits des retraités.

Macky Sall c’est aussi le dialogue inclusif,son leadership est magnifié partout, des diplomates, des investisseurs sont au Sénégal depuis 2012 pour apprécier la position du Sénégal, mais surtout parce que Macky Sall a fait du Sénégal un hub économique, un terrain économique très convoité.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, Macky Sall c’est aussi la baraka sportive,plusieurs coupes sous son magistère, la Coupe d’Afrique passée en est une parfaite illustration.

La vision de M. Macky Sall est traduite par une ingéniosité de grande envergure, traduite par M. AMADOU BA le premier ministre du Sénégal, le choix très bien suivi de Macky Sall.

Monsieur Amadou Ba un fédérateur,un travailleur infatigable, un homme affable et pondéré. Son choix est largement partagé et apprécié par les Sénégalais d’ici et d’ailleurs.

Il faut noter que Mme Fatoumata Niang BA confirme sa confiance et sa loyauté,son accompagnement sans faille au candidat Amadou Ba.