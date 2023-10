Gouvernement 2 d’Amadou BA: Les « In » et les « out »

Les dés sont jetés. La nouvelle composition du gouvernement 2 d’Amadou Ba est connue. Ils sont au nombre de 36 ministres avec portefeuilles et d’autres sans. En effet, Macky a misé selon lui « sur un gouvernement de combat en vue de faire aux urgences » et de se projeter vers le futur pour soulager les populations en moins de 5 mois de la présidentielle.

Dès lors, l’on note des entrées et des sorties. Des novices comme d’autres qui sont en terre connue. En effet, le président Macky Sall et son Premier ministre Amadou Ba, semblent avoir misé sur d’autres pour espérer faire face et trouver des solutions à la cherté de la vie et soulager les populations. Parmi les nouveaux arrivants, l’on peut citer :

Omar Youm

Il a été dans l’attelage gouvernemental avant d’être directeur de Cabinet puis le président du groupe parlementaire Bby, ce dernier hérite du poste de ministre des Forces armées.

Antoine Mbengue

Avocat et responsable Apr à Mont Rolland, un nouveau arrivant est bombardé ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.

Thèrese Faye Diouf

Elle fut Directrice de l’Agence de la case des Touts petites, puis à la tête du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip). Elle est nommée ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équipé sociale et territoriale.

Modou Diagne Fada.

Il était le Directeur général de la Sonacos. Ce dernier avait la lourde charge de préserver la campagne de commercialisation de l’arachide. Ce dernier avait pourtant annoncé de belles perspectives. Il est nommé ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires.

Lat Diop

Ancien Directeur des investissements au Ministre de l’économie des finances et du Plan avant les changements intervenus. Il avait été nommé Directeur général de la Lonase avant d’être remplacé par Doura Baldé. Il est nommé Ministre des Sports.

El Hadji Momar Samb

Membre de la coalition Benno Bokk Yaakar, Momar Samb est aussi en poste au niveau du Haut conseil des collectivités territoriales. Il intègre le gouvernement en tant que ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Bonne gouvernance de la Promotion des droits humains.

Daouda Dia

Il est questeur à l’assemblée nationale, il est peint comme un fidèle compagnon de Macky Sall. Il est nommé Ministre l’Élevage et des Productions animales.

Saliou Sow

Inconnu et discret, Saliou Sow est nommé Ministre auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile. Dans ce gouvernement, des ministres ont juste permuté. C’est le cas d’Aissata Tall Sall et Ismael Madior Fall respectivement nommés Ministre de la Justice Garde des Sceaux et Ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur. Dans ce lot de ministres, d’aucuns n’ont pas été retenus. Il s’agit de Mamadou Talla, Ministre des collectivités territoriales, d’Oulimata Sarr et de Sophie Gladima.

MOMAR CISSE