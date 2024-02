Go: Pour Dame Mbodj, Pros dépasse le seul humain

Il n’y a nul doute pour l’enseignant -chercheur qui ne paraît pas encore avoir trouvé quelque chose d’extra, jusqu’ici : Ousmane Sonko le leader du Pastef, n’est pas un homme ordinaire. S’il ne craignait d’ailleurs pas d’exagérer, Dame aurait même pu ajouter que « dou nite ».

Regardez simplement les manœuvres vaines de ses adversaires et les résultats que ça donne régulièrement. Chaque fois qu’on essaye de le neutraliser, c’est patatras! On cherche à le coincer à la porte du cabaret pour l’empêcher de participer à la soirée dansante ? Pas grave. Il se tourne vers autre chose. Il prend les cartons d’invitation, et les distribue aux copains.

Des intimes comme Birame Souleye le « boy Thiès, » le Ndiaye de Linguère (le monsieur qui devrait vraiment raser sa barbe de barbu compte tenu des remarques sur les ibadous et autres religieux s’inspirant des arabes), le grand Habib Sy (celui-là, je ne sais pourquoi, je l’ai toujours pris pour un gars de Tivaouane), Abass le patriote à 80%, et même Cheikh Tidiane Dièye « Gôor Yomboul », le parent de Ziguinchor.

Bref, tout le monde a donc reçu son ticket d’invitation, sauf bien entendu, Boy Barth et Khaaf, qui eux, organisent également un coladera à Mermoz. Pour le monsieur Com du parti donc, Pros, est un cas spécial. Quand il était jeune ( ou bébé ), sûrement des malakas patriotes se sont penchés sur son lit ou son berceau pour lui souffler des trucs insolites à l’oreille, avec effet GPS. …………….

‘’Amna lou ko Yallah maay’’. Sauf que chez un enseignant comme Dame, on attendait quelque chose de plus pédagogique que de la mystique en promotion.

Sébé