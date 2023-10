Go: Oustaz Diome fait la leçon à Tivaouane

Comme quoi, on n’est jamais trop prudent. Je n’ai jamais su par exemple que notre ministre de l’Intérieur était porté sur les choses religieuses. Mais quand l’autre jour, j’ai vu le ministre Antoine Diome en pleine démonstration, j’ai su qu’il était en avance de deux ou trois longueurs sur nous, même s’il ne porte pas des chemises à fleurs, comme jadis un certain chanteur… Antoine.

Lors du Gamou de Tivaouane par exemple, Tony a conquis son monde et même ses adversaires politiques. En mode « oustaz », il a tenu un discours de haute portée islamique, rendant du coup jaloux, beaucoup de plénipotentiaires de Bby, qui ne manquaient jamais une occasion de plastronner en pareille circonstance. Euskey, Grand Tony ! Sans le chercher, tu as été la vedette de la cérémonie officielle.

D’ailleurs, tu as dû toi-même t’en rendre compte, quand à la fin de ton speech, tu as été chaleureusement acclamé et félicité par les autorités religieuses et le public. « Et on dit premier oustaz n’est pas oustaz oh ! C’est deuxième oustaz qui est niata oh ah. » Tu nous a vraiment éblouis de tes connaissances et, je me demande si la Rts ne ferait pas une bonne affaire en te confiant l’émission « les lettres musulmanes » dont l’animateur vient de nous quitter.

Avec des sujets intéressants comme « matraque (life) et islam » ou « garde à vue, et ablutions, je suis sûr que tu ferais un malheur.

Sebé