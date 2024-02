Go:  « Ko doume wooni, Haamadou » ?

« Gorgui nenah adouna bi kène khamouko »…, avant de demander qu’on lui explique tout. Nous non plus, nous ne savons pas. Et voilà pourquoi nous allons suivre ses pas, avec des questions pour M. tout le monde.

Il y a encore quelques semaines, le Premier Ministre était parmi les sénégalais les plus zélés pour la tenue d’une élection présidentielle à date échue. Il ne voulait d’aucun report, et le clamait haut et fort. Presque sur tous les toits du monde. Il n’y avait rien de plus anticonstitutionnel, à ses yeux. Mais maintenant, sans que l’on ne sache trop comment, Ama est devenu un adepte du « lou way nekhe,deff ».

Est-ce parce que (comme disait Coluche), la « faim » justifie tous les moyens ? En tout cas, pour l’ancienne PM Mimi Touré, dite Mimi Pistolet, c’est un revirement total de position.

Les motivations ? Elle ne peut pas jurer toutes les connaître. Mais sans doute, y figure un changement notoire de réaction, relatif aux accusations de corruption portées contre sa personne… Mais, pas que. Toujours selon la nouvelle alliée de Sonko, il y a aussi un demi-tour frappant dans la marche, car Hamidou (ou Amadou, selon), nous informe qu’il est désormais d’accord pour que l’élection présidentielle accuse un report de 9 mois. Alors que s’est-il réellement passé entre-temps ? « Ko doume woni, Aamadou » ?

Sebé