GO: Happy new year !

Le « Go » de ce jour risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais « grawoul ». Ce n’est pas méchant, comme dit mon copain policier Ibo, quand il bastonne un jeune délinquant.

Laissez-moi seulement vous dire que cette année, le patron m’a spécialement délégué pour vous présenter les meilleurs vœux de fin d’année du groupe Rewmi. Ah bon ?

Ah oui ! Et pourquoi donc ? Parce que je suis le seul dans la boîte à parler quatre langues et cinq dialectes, mais aussi l’unique à parler french avec un accent britannique et anglais avec un accent « so french ». Cependant, nos vœux de cette année seront spécifiquement anglais.

Mais si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare comme moi, vous pouvez toujours vous rabattre sur Google. Il n’y a aucune honte : « We wish you merry Christmas, and a Happy New Year. A pocket full of money and a cellar full of good health. »

Sébé