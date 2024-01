GO! Ça devient sérieux : Lac de Guiers reste introuvable 

Il aurait dû être prêtre, Oustaz ou rabbin car il n’a guère la gueule de l’emploi. On peut également lui donner le bon dieu sans confession avec sa bouille innocente, car personne ne pensait qu’il pouvait tuer une mouche ou glisser deux doigts dans la tiare d’un marabout.

Mais tout ça, c’est l’onde de surface. La lame de fond cache beaucoup de secrets et emporte tout sur son passage. Lac de Guiers est comme vous et moi. Sinon pire, car il ferait également dans l’indélicatesse, comme on ne l’aurait jamais cru. Il est englué dans une sombre affaire d’association de malfaiteurs et d’escroquerie au visa. De quoi s’agit-il ?

Un jeune tailleur vient de déposer une plainte auprès du procureur du Tribunal de Pikine/Guédiawaye contre lui. Il voulait profiter de ses déplacements en Europe pour faire partie des valises, mais au finish, se retrouvera Gros-Jean comme devant.

Lac aurait profité de ses trois millions pour se refaire la garde-robe, et le reste du fric, pour se payer un billet d’avion vers Paname. Depuis ? Il a disparu. Mais où sont ceux qui disaient que: « xamul dara, dafa tauye, niak fouleuh….Dafay, dafay arrière rek ? »

Sébé