GO : Atepa remporte le marché du plus grand pont d’Afrique

Nul n’est prophète chez soi, sauf qu’il y a de grandes exceptions, dont notre compatriote Pierre Goudiaby Atépa.

Avec la China Road and Bridge Construction (CRBC) en effet, le gouvernement de la République de Sierra Leone vient de signer un Mémorandum d’Entente (MoU) pour la conception architecturale et la construction d’un pont d’une longueur de 8 km, dénommé « The Lungi Bridge ».

L’ouvrage coûtera globalement 1,5 milliard de dollars, soit un peu plus de 1.000 milliards de nos francs. Il est destiné à mettre fin aux difficultés auxquelles font face les voyageurs, et à améliorer la mobilité autour de l’Aéroport international de Lungi. Conceptualisé par le Groupe Atepa, le nouvel Aéroport international de Lungi, situé sur une ancienne base aérienne britannique, de l’autre côté de l’estuaire de Freetown, servira à mettre fin au calvaire des visiteurs qui y atterrissent d’abord, avant de joindre Freetown par bateau.

Quant au pont, il servira à assurer une extension de la capitale.

La China Road and Bridge Corporation fait partie des plus grandes entreprises d’ingénierie et de construction à l’échelle mondiale. Elle est présente dans plus de 50 pays à travers l’Asie, l’Afrique, l’Europe et les Amériques. Elle est membre de Fortune 500 où elle occupe la 61ème place.

Parallèlement, le Groupe Atepa compte compte à son actif, plusieurs ouvrages de renommée mondiale, dont l’Aéroport international de Banjul (Gambie), le siège de la BCEAO à Dakar (Sénégal), l’Institut National du Pétrole et du Gaz de Diamniadio (Sénégal), la Tour de Mayombé à Pointe Noire ( Congo ).

Sébé