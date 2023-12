Gaza: La crise humanitaire s’aggrave alors que les combats font rage dans toute l’enclave

Les attaques contre la santé se poursuivent

Selon l’OCHA, plusieurs établissements de santé et membres du personnel de santé ont été attaqués dans la bande de Gaza au cours du weekend, notamment à Jabalia, dans le nord, où deux membres du personnel médical auraient été tués alors qu’ils étaient de service à l’intérieur de l’hôpital assiégé d’Al Awda lors d’affrontements entre les forces israéliennes et des groupes armés palestiniens.

Samedi, un convoi dirigé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Croissant-Rouge palestinien a livré des fournitures médicales à l’hôpital Al Ahli Arab de la ville de Gaza et évacué 19 patients grièvement blessés. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a déclaré que le convoi avait été « retardé par les forces israéliennes à un poste de contrôle à Wadi Gaza » pour des « contrôles approfondis » et que l’un des patients évacués était décédé pendant le voyage vers le sud, tandis qu’un ambulancier paramédical était détenu pendant quatre heures, « au cours desquelles il a été interrogé et aurait été battu et intimidé ».

L’accès humanitaire au nord de la bande de Gaza, où des centaines de milliers de civils ont trouvé refuge, reste « sévèrement restreint », a déclaré l’OCHA.

Pas de santé sans paix

À Khan Younis, dans le sud de l’enclave, une ambulance près de l’hôpital européen a essuyé des tirs, semble-t-il de la part des forces israéliennes, samedi, selon l’OCHA, et deux ambulanciers ont été blessés. Dimanche, la zone autour de l’hôpital a été bombardée à plusieurs reprises pour la troisième journée consécutive, toujours selon l’OCHA, privant des dizaines de blessés de l’accès aux soins.

Citant les autorités sanitaires de Gaza, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a déclaré que depuis le 7 octobre, au moins 286 travailleurs de la santé ont été tués et 57 ambulances ont été touchées et endommagées.

Réuni en session extraordinaire dimanche, le Conseil exécutif de l’OMS a adopté une résolution sur l’accès de l’aide à Gaza et le respect du droit international humanitaire, saluée par le chef de l’agence Tedros Adhanom Ghebreyesus comme un « point de départ » et une « plate-forme sur laquelle construire », réitérant que « sans paix, il n’y a pas de santé ».

Des détenus « déshabillés et battus »

L’OCHA a également souligné qu’au cours du weekend, dans le nord de l’enclave, les forces israéliennes « auraient arrêté des centaines d’hommes et de garçons séjournant dans des espaces publics, des écoles servant d’abris pour les personnes déplacées à l’intérieur du territoire ainsi que des domiciles privés ». « Des détenus auraient été déshabillés en sous-vêtements, menottés et sommés de s’asseoir sur leurs genoux dans des espaces ouverts, soumis à des coups, à du harcèlement, à des conditions météorologiques difficiles et à des privations de produits de première nécessité », a déclaré l’OCHA, tandis que des images d’eux circulaient sur les réseaux sociaux.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a ajouté que, selon l’armée israélienne, les personnes soupçonnées d’avoir des liens avec le Hamas ont été transférées en Israël pour y être interrogées, tandis que d’autres ont été relâchées.