GALSEN HIP HOP AWARDS : La 9eme édition célèbre les 50 ans du Rap Sénégalais

Le GALSEN HIP HOP AWARDS est une cérémonie, qui récompense chaque année les meilleurs talents de la culture urbaine sénégalaise et Africaine. Initiée par le label point Blank Prod, la cérémonie se tient les 3 et 4 novembre au Théâtre National Daniel Sorano à Dakar.

Avec la participation de 15 pays africains, Les Galsen Hip-Hop Awards 2023 ont révélé la liste des nominés pour leur 9ème édition, marquant les 50 ans du Hip-Hop cette année.L’objectif est de rassembler les rappeurs sénégalais et africains pour une cérémonie de fin d’année.

Renforcer et élever les compétences des artistes et leur permettre de marquer leur nom dans l’histoire.Faire connaître la culture hip hop avec ses différents piliers et éduquer le public général sur cet Art urbain mais aussi

Faciliter les rencontres et les échanges entre Artistes, Sponsors et grand public ; Faire émerger une nouvelle génération de leaders dans le hip hop Sénégalais

Selon l’initiateur de ce projet Y.Dee,l’évènement se tiendra sur 2 jours.Le 03novembre,il sera question de rencontrer des artistes internationaux avec le ministre de la culture,un Plateau spécial 50 ans et Remise des attestations aux acteurs culturel.Le deuxième jour 4novembre ce sera la Grande cérémonie du Galsen Hip Hop Awards a Sorano.Il promet toutefois un grand spectacle.