Football: Dani Alves jugé pour viol

En détention provisoire depuis plus d’un an, Dani Alves, qui conteste les faits, est accusé d’avoir violé une jeune femme dans les toilettes d’une discothèque de Barcelone, au cours de la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Ancienne star du Barça et du PSG, le footballeur Dani Alves est jugé depuis le lundi 5 février, à Barcelone, pour le viol d’une jeune femme dans une discothèque en décembre 2022. Suivi sur place par des dizaines de journalistes, ce procès, qui doit durer jusqu’à mercredi, a commencé par des questions de procédure.

Le parquet réclame neuf ans de prison à l’encontre de l’ex-international brésilien, ainsi que le versement de 150 000 euros à la plaignante et dix ans de liberté surveillée à l’issue de son incarcération. En détention provisoire depuis plus d’un an, Dani Alves, qui conteste les faits, est accusé d’avoir violé une jeune femme dans les toilettes de la discothèque Sutton de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Selon l’acte d’accusation, le joueur, qui passait alors quelques jours de vacances à Barcelone après le Mondial au Qatar, se trouvait dans le carré VIP de cette discothèque avec un ami. Après avoir offert du champagne à la plaignante, à sa cousine et à une amie, il l’aurait invitée à l’accompagner dans une pièce attenante, qui comportait des toilettes, ce qu’elle ignorait.

Le footballeur aurait eu alors une « attitude violente » envers la jeune femme, qu’il aurait contrainte à avoir des relations sexuelles, toujours selon le parquet. « La victime lui a demandé à plusieurs reprises (…) de la laisser partir (…), mais l’accusé l’en a empêché », peut-on encore lire dans l’acte d’accusation, qui décrit une « situation d’angoisse et de terreur » pour la jeune femme. Prise en charge médicalement cette nuit-là, la plaignante souffre d’un « stress post-traumatique d’intensité globalement élevée », pour lequel elle est suivie, selon le ministère public.